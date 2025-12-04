김영록 지사, 5·18기념공간 조성 국비 확보 환영

유공자와 유가족 치유·오월정신 교육장 조성



김영록 전남도지사 AD 원본보기 아이콘

김영록 전라남도지사는 '전라남도 5·18기념공간 조성' 사업이 2026년 정부예산에 반영된 것을 환영하며 "앞으로도 오월 정신 계승에 힘쓰겠다"고 강조했다.

김 지사는 이번 국비 확보와 관련 "무도한 국가폭력에 맞서 민주주의를 지키고자 전남 전역에서 터져 나왔던 도민의 용기와 희생을 기리고, 민주화 성지 전남의 위상을 드높일 이 뜻깊은 성취를 온 도민과 함께 진심으로 환영한다"며 이같이 밝혔다.

이어 "목포역에 항쟁본부를 설치해 5·18 최후의 항전을 이끈 것은 전남의 자랑스러운 민주화 역사다"고 평가했다.

이번 국비 확보로 전남도는 목포역 인근에 '전남 5·18 기념공간'을 조성, 전남 전역에 흩어져 있던 5·18 기록을 한데 모으고, 치열했던 항쟁과 숭고한 연대의 서사를 오롯이 담아낼 계획이다. 또한 유공자와 유가족을 위한 치유 공간이자, 미래 세대가 전남의 민주화 역사와 오월 정신을 배우는 살아있는 교육의 장으로 가꿀 방침이다.

김 지사는 "오월 정신의 헌법 전문 수록을 통해 민주공화국 대한민국의 정체성을 바로 세우고, 다시는 국가 권력이 민주주의를 흔들지 못하게 하겠다"며 "빛의 혁명을 승리로 이끌었던 전남의 오월 정신이 대한민국 민주주의의 산 증거로 길이 남도록 도민의 지속적인 관심과 성원 바란다"고 당부했다.

전남도는 앞으로 설계와 콘텐츠 구성 등 기념공간 조성 절차를 속도감 있게 추진하는 등 사업 완성도를 높이는데 행정 역량을 집중할 예정이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>