부산도시공사, 동절기 대비 영구임대아파트 특별 안전점검 실시

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.04 17:12

숏뉴스
CEO 직접 현장 방문해 화재취약 세대 점검·그린리모델링 시공 확인

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지난 2일 다가오는 동절기 재난취약 시기를 대비해 다대4지구 영구임대아파트를 방문, CEO가 직접 참여하는 특별 안전점검을 실시했다.

부산도시공사가 동절기 대비 영구임대아파트 특별 안전점검을 실시하고 있다. 부산도시공사 제공

부산도시공사가 동절기 대비 영구임대아파트 특별 안전점검을 실시하고 있다. 부산도시공사 제공

공사는 이달 1일부터 12일까지를 '동절기 집중 안전점검 기간'으로 정하고 경영진과 외부 전문가가 함께하는 전사적 안전관리 강화 활동을 추진하고 있다.


이번 점검은 본격적인 추위로 인한 한랭질환을 예방하고, 노후 임대아파트의 화재·폭발 등 사고 위험요인을 사전에 차단하기 위해 마련됐다.

신창호 사장은 이날 관리사무소에서 현장 대응 태세를 점검한 뒤, 퇴직 소방공무원 등으로 구성된 '화재취약 실버세대 안전지킴이'와 독거노인 세대를 직접 방문해 세대 내 화재 위험 요소를 꼼꼼히 확인하고 화재경보기 사용법과 화재 발생 시 대처 요령을 상세히 안내했다.


이어 노후 임대주택의 단열과 설비 개선을 통해 탄소 배출을 줄이고 주거환경을 개선하는 '그린리모델링' 시공 현장을 찾아 창호 교체·단열 보강 작업 품질을 점검했다. 신 사장은 "입주민들이 겨울철에도 따뜻하고 쾌적하게 지낼 수 있도록 공사 품질 관리에 만전을 기해달라"고 당부했다.


현장 점검 후에는 옥외 근로자들에게 방한용품을 직접 전달하며 노고를 격려했다. 공사는 동절기 동안 건설현장 및 관리시설 총 56개 사업장에 방한귀마개·핫팩 등 약 1만5천여 개의 방한용품을 지원해 근로자들이 안전하고 따뜻한 환경에서 근무할 수 있도록 도울 계획이다.

신창호 사장은 "겨울철은 한파와 화재 등 재난 위험이 높아지는 시기인 만큼 선제적 예방 활동이 무엇보다 중요하다"며 "경영진이 직접 챙기는 현장 중심의 안전경영을 통해 근로자와 시민 모두가 안전한 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
