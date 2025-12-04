본문 바로가기
박승원 광명시장 '우리동네 시장실' 행보 마무리…"더 많은 시민과 소통할 것"

정두환기자

입력2025.12.04 16:06

시계아이콘00분 36초 소요
일직동 찾아 학부모 간담회·경로당 방문

경기도 광명시는 박승원 시장의 현장 소통 정책인 '우리동네 시장실'이 4일 일직동 방문을 끝으로 올해 일정을 마무리 지었다고 이날 밝혔다.

박승원 광명시장(왼쪽)이 일직동의 양지편 경로당을 방문해 어르신들과 인사하고 있다. 광명시 제공

박승원 광명시장(왼쪽)이 일직동의 양지편 경로당을 방문해 어르신들과 인사하고 있다. 광명시 제공

'우리동네 시장실'은 시장이 직접 일선 동을 찾아 주민의 목소리를 듣고, 생활 속 불편과 지역 현안을 현장에서 확인하며 해결책을 모색하는 시의 대표적인 현장 밀착형 정책이다.


이날 박 시장은 오전 현안 보고를 시작으로 ▲주민자치 프로그램 참여 ▲빛가온중학교 학부모 간담회 ▲경로당 방문 등 다양한 지역 구성원들을 만나며 소통했다.

박 시장은 첫 일정으로 일직동 주민자치센터를 방문해 주민들과 함께 웰빙댄스 프로그램에 참여했다. 이어 빛가온중학교에서 개최된 학부모 간담회에서는 방과 후 프로그램, 교육 환경·통학 여건 개선 등 학교 주변의 다양한 현안을 논의했다.


박 시장은 양지편 경로당을 방문해 어르신들의 안부를 확인하고 시설 환경을 살핀 뒤 지역 단체장들을 만나 생활문화복합센터·문화예술복합센터, 공공도서관 조성 등 지역 문화 인프라 확충과 교통·주차 등 생활 편의 개선에 방안에 대해 대화했다.


박 시장은 "올 한 해 동안 현장에서 주민들의 생생한 의견을 들으며 많은 것을 배우고 시정에 반영할 수 있었다"며 "더 많은 시민과 적극적으로 소통해 시정이 시민의 삶에 실질적인 도움이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
언론사 홈 구독
