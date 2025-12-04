"성추행범 몰릴까봐" 지하철 쓰러진 여학생 보고 '멈칫'…결말은 훈훈

지하철 열차서 쓰러진 여학생 발견

"시대가 이렇게 만든 것 같아 씁쓸"

AI로 생성한 일러스트(기사 이해를 돕기 위한 사진). 챗GPT AD 원본보기 아이콘

지하철에서 갑자기 쓰러진 여학생에게 응급조치했던 시민이 성추행범으로 몰릴까 봐 구조를 망설였다는 사연을 전했다.

2일 한 온라인 커뮤니티에는 '쓰러진 여학생 도와주면서 든 생각'이라는 제목의 글이 게재됐다. 작성자는 지하철 4호선 사당행 방면에서 대공원역을 지나던 중 한 여학생이 쓰러진 것을 발견했다고 전했다.

다만 작성자는 즉각적인 조치를 망설였다고 당시 상황을 회상했다. 작성자는 "남학생이었다면 무조건 달려가서 조치를 취했을 텐데, 참 망설여졌다"며 "다른 여성 한 분이 '괜찮아요?'를 외치며 달려왔고, 다른 남성분은 119에 신고를 하고 있었다"고 언급했다.

이후 약 30초간 쓰러진 여학생을 바라보고 있던 작성자는 눈동자를 보니 정신이 있는 듯해서 손가방과 걷잠바를 벗어 배게를 해 주었다고 설명했다. 작성자는 "말을 걸어 손가락과 발가락 같은 걸 움직여 보라고 하니 움직이고, 팔을 흔드는 걸 보니 다행히 정신이 있다는 것을 확인했다"며 "다른 여성분께 여학생의 몸을 좀 반듯이 눕게 도와달라고 하고, 대공원역에서 내린 후 역무원과 119 구조대가 올 때까지 기다렸다"고 말했다.

작성자는 "좋은 일을 해서 기분은 좋지만, 시대가 저런 사건이 발생했을 때 지체없이 행동하지 못하게 만들었다고 생각하니 참 생각이 많아졌다"고 쓸쓸한 마음을 전했다.

거품 문 여성 도와줬는데 "내 아내 만졌지"…100만원 요구

실제로 지난해 7월 차에서 정신을 읽고 쓰러진 여성을 도왔다가 성추행범으로 몰렸던 사례가 있었다. 당시 A씨는 차에 한 여성이 입에 거품을 물고 기절에 있는 것을 발견했고, 비상용 망치로 창문을 깨 뒷문을 열고 여성을 꺼냈다.

그러나 전화 한 통으로 상황이 달라졌다. 구조한 여성의 남편이 전화를 통해 "자기 아내를 꺼낼 때 몸을 만지지 않았냐"고 묻자 A씨는 "차 밖으로 꺼낼 때 겨드랑이 팔을 넣어서 꺼낸 것은 맞다. 상황이 급박해 보여서 어쩔 수 없었고, 인공호흡이나 몸을 만지는 행동은 전혀 없었다"고 해명했다.

남편은 아랑곳하지 않고 A씨에게 손해배상을 요구했다. 그는 "뒷문 유리값 30만원, 깨진 유리로 인해 아내의 팔에 상처가 났는데 이에 대한 보상으로 70만원, 총 100만원을 배상하라"고 요구했다.

A씨는 여성의 남편에게 배상을 하지 않으면 성추행범으로 신고할 것이라는 말도 들었다고 설명했다. 요즘은 여성의 목소리가 증거이며, 자신이 착해서 100만원에 해주는 것을 감사하라는 것이다.

A씨는 "100만원을 주는 것은 어렵지 않지만, 죄를 인정해 버리는 꼴이 되는 것 아닐까 봐 두렵다"고 토로했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>