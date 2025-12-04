[포토] 반도체산업 특별법 상임위 통과 후 인사말하는 김정관 장관

김정관 산업통상부 장관이 4일 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회 제9차 전체회의에서 반도체산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법안이 통과된 뒤 인사말을 하고 있다.







