더웨이브톡, ‘2025 대한민국 발명특허대전’ 산업통상부 장관상 수상

국내 최초 레이저 기반 탁도 연속자동측정기 기술력 공식 인정

형식승인·Q마크·우수제품·NET, K-water 등록기술 등 인증 성과로 공공 수질 관리 혁신 가속

2025 대한민국 발명특허대전에서 더웨이브톡의 김영덕 공동대표가 장관상을 수상하고 있다. 사진=더웨이브톡 제공

딥러닝 기반 탁도 및 세균 센서 전문기업 더웨이브톡이 '2025 대한민국 발명특허대전'에서 탁도 연속자동측정기(탁도계) TSC-50/IQ-50으로 산업통상부 장관상을 수상했다. 이번 수상은 국내 수질 관리 분야에서 더웨이브톡이 축적해온 정밀 레이저 기반 측정 기술이 국가적으로 공인되었다는 점에서 의미가 크다.

TSC-50/IQ-50은 국내 최초 레이저 기반 탁도 연속자동측정기 형식승인(환경부 DWMS-TM-2025-6호)을 획득한 제품이다. 레이저 다중 산란 기술을 통해 물 속 미세 이물질을 높은 정밀도로 탐지하며, 분해능 0.001 NTU 수준의 민감도를 구현한다. 또한 맥동·기포·바이오필름(물때) 형성 환경에서도 측정 안정성을 유지한다.

특히 유지보수 효율성은 더웨이브톡 기술의 핵심 강점으로 꼽힌다. 기존 탁도계가 1~3개월 간격으로 센서 청소가 필요한 것과 달리, TSC-50/IQ-50은 청소 주기가 1~2년 수준으로 대폭 연장되어 유지관리 비용 절감 효과가 매우 크다. 또한 측정부와 지시부를 일체화한 구조로 설계해 타사 대비 설치 공간을 약 60% 수준으로 절감하여, 정수장·학교·배수지·재이용수 시설 등 공간 제약이 큰 현장에서 높은 호응을 얻고 있다.

더웨이브톡은 올해 한국환경공단(K-eco)과 진행한 '상생협력 성과공유제' 실증 평가를 통해 실제 정수장 환경에서 장기간 사용성과 유지관리 효율성을 검증받았다. 바이오필름이 형성된 현장 조건에서도 측정 정확도와 안정성을 유지하는 성능이 확인되며 현장 실무자들로부터 높은 평가를 받았다.

발명특허대전 출품 제품인 탁도 연속자동측정기(TSC-50/IQ-50), 사진=더웨이브톡 제공

더불어 최근에는 Q마크(품질인증) 취득, 휴대용 탁도계 '워톡'의 조달청 우수제품 지정, NET(신기술인증) 기반의 K-water 등록기술 지정 등 공공 조달과 품질 인증 분야에서 성과를 잇달아 거두며 기술 신뢰도를 강화하고 있다.

더웨이브톡 관계자는 "이번 장관상 수상은 더웨이브톡의 레이저 기반 탁도 측정 기술이 공공 수질 관리의 새로운 기준으로 자리 잡고 있음을 보여주는 상징적 성과"라며 "앞으로도 국내 정수장뿐 아니라 학교 수질 관리 등 국민들이 일상에서 더욱 직접적으로 체감할 수 있는 안전한 물 환경을 만드는 데 기여하겠다"고 말했다.

2016년 KAIST 기술 기반으로 설립된 더웨이브톡은 주문형 반도체 기반 초소형 센서와 딥러닝 분석 기술을 활용해 물 속 박테리아와 미세 이물질을 자동 검출하는 차세대 수질 센서를 개발하는 기업이다. 정수장·산업용수·학교·정수기 등의 가정용 기기까지 적용 가능한 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 유지보수가 거의 필요 없는 실시간 수질 모니터링 기술을 통해 공공부터 일상 생활까지 보다 안전한 물 환경 구축을 목표로 하고 있다.





