[속보]'주52시간 예외적용' 빠진 반도체특별법, 국회 산자위 전체회의 통과
2025년 12월 04일(목)
나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 퇴직연금 무려
퇴근길 핸드폰 주워 지구대 맡겼는데…40일 뒤 '점유이탈물 횡령' 고소 당해
"항생제도 안 듣는다" 경악…올해 4만5000명 '역대 최다' 감염된 슈퍼세균
"내년 4개월은 무비자로 오세요"…'중국인들 환영' 한다는 캄보디아 왜
"제자와 부적절 관계 교사 며느리 처벌해달라"…류중일 감독 직접 국민청원
김수용 '귓불주름' 심혈관 질환?…전문가 "노화 현상, 덜컥 걱정은 일러"
"한국 오빠와 데이트하세요" 한류 여성팬 낚으려던 '사이트' 알고보니
주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡은?
아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극
세운지구 찾은 오세훈 "보존·개발 양립 가능"…첫삽까진 첩첩산중