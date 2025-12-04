부산시, 걸림돌 치워 준공까지… LS일렉트릭 부산사업장 2생산동 마침내 섰다

글로벌 전력기기 수요대응 시설, 750여명 근무



연간 6000억원 규모 초고압 변압기 생산 거점

엘에스(LS)일렉트릭㈜ 부산사업장 2생산동 준공식이 4일 오전 강서구 LS일렉트릭 부산사업장에서 열렸다.

부산시가 글로벌 전력기기 생산 거점으로 발돋움하기 위해 그동안 건설을 막는 걸림돌을 과감하게 혁파하며 공들여온 프로젝트이다.

이날 행사에 박형준 부산시장과 구자은 LS그룹 회장, 구자균 LS일렉트릭 회장, 이호현 기후에너지환경부 2차관, 이종환 시의회 부의장 등 200여명이 참석했다. 준공식은 개회식, 환영사와 축사, 감사패 수여, 세리머니 순으로 진행됐다.

이번에 준공된 2생산동은 늘어나는 글로벌 전력기기 수요에 대응하기 위해 조성된 시설이다. LS일렉트릭은 1008억원을 투입해 생산동을 증설했다. 준공 이후 부산사업장은 총 750여명이 근무하며 초고압 변압기를 연간 약 6000억원 규모로 생산하는 글로벌 거점으로 확대된다. 신규 고용은 330여명 수준이다.

시는 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 '전담공무원'을 배치해 인허가 등 행정 지원을 밀착 제공해왔다. 박형준 시장은 지난 1월 공사 현장을 찾아 완충녹지 점용과 관련한 현안 해결에 나섰다. 시는 이후에도 '대규모 투자사업장 전담공무원제'를 통해 공장 증축 인허가와 기업 건의사항 처리에 속도를 냈다. LS일렉트릭은 이에 대한 감사의 뜻으로 이날 시에 감사패를 전달했다.

구자균 LS일렉트릭 회장은 "글로벌 전력산업 주도권 확보를 위해 지난해 부산 2생산동 증설에 1008억원을 과감히 투자했다"며 "2010년부터 4200억원 이상 투입해온 부산사업장이 K-전력산업의 전진기지 역할을 하게 돼 뜻깊다"고 말했다.

또 "꾸준한 투자로 K-전력산업이 차세대 먹거리 산업으로 성장하는 데 부산사업장이 마중물이 되도록 하겠다"고 했다.

박형준 시장은 "올해 초 현장을 직접 찾아 기업 애로를 해결했던 곳이 무사히 준공돼 의미가 크다"며 "2생산동이 지역에서 안정적으로 가동되고 글로벌 초고압 변압기 생산 거점으로 성장할 수 있도록 준공 이후에도 기업 애로와 규제 해소에 최선을 다하겠다"고 힘줬다.





