李대통령 "수출 1조달러 위해 민관 협력체계 구축 부탁"

4일 이재명 대통령 주재 수석보좌관회의

"사상 최초 수출 7000억달러 돌파 가시권"

이재명 대통령이 4일 "수출 7000억달러를 넘어 수출 1조달러 시대를 여는 기반 마련을 위해 각 부처가 민관 차원의 견고한 협력체계를 구축해 주길 부탁드린다"고 말했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 수석보좌관회의를 주재하고 "우리 경제 영토 확장 노력에도 심혈을 기울여 나가야 한다"며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "지난달 수출이 지난해 같은 달보다 8.4% 큰 폭으로 증가했다"며 "사상 최초로 연간 수출 7000억달러 돌파가 가시권에 들어왔다"고 설명했다.

이어 이 대통령은 "보호무역주의 파고에 굴하지 않고 제품 개발과 시장개척에 힘 모은 우리 기업들과 노동자 그리고 이를 뒷받침하는 공직자들의 노고 덕분"이라면서 "글로벌 통상환경의 불확실성은 앞으로도 계속될 것이다. 이럴 때일수록 국익 중심의 실용적인 통상정책을 토대로 핵심 산업 역량을 강화하고 미래 첨단산업을 적극 육성해가야 한다"고 주문했다.

지난 2일 통과된 정부 예산안에 대해서는 야당에 감사의 뜻을 표했다. 이 대통령은 "국회가 5년 만에 법정 시한 내 예산안을 합의 처리했다"며 "대승적으로 예산안 처리에 협력해준 야당에 거듭 감사 말씀을 드린다"고 전했다. 그러면서 "앞으로도 경쟁할 때는 하더라도 국민 삶을 위해서라면 선의의 경쟁을 통해 힘을 모아가면 좋겠다"고 부연했다.

또 이 대통령은 "물가 안정이 곧 민생 안정"이라고 강조했다. 그는 "최근 체감물가가 높아지며 민생에 적잖은 부담이 되고 있다"면서 "관계 부처는 주요 민생품목을 중심으로 수급 상황을 면밀히 점검하고 정책 수단을 선제적으로 동원해주길 바란다"고 당부했다. 부당한 물가 담합이나 시장 독점력을 활용한 부당 이익 등에 대해서도 "철저히 점검하라"라고 지시했다.

한편 이 대통령은 비상계엄 사태 1년째였던 3일에 이어 이날도 관련 메시지를 냈다. 이 대통령은 "주권자가 명령한 빛의 혁명을 완성하기까지는 아직 갈 길이 많이 남았다"며 "반성과 책임을 바탕으로 연대와 포용의 가치를 세워서 정의로운 통합을 이뤄내고 국민의 더 나은 삶을 향해 함께 꿋꿋하게 나아가자"라고 언급했다.





