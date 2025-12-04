본문 바로가기
구미상공회의소, 제36회 구미상공대상 수상자 선정

영남취재본부 김이환기자

입력2025.12.04 14:34

경북 구미상공회의소에서는 제36회 구미상공대상 수상자를 선정, 2026년 1월 5일(월) 신년 인사회에서 시상식을 개최할 예정이다.


구미상공대상은 구미상공회의소가 기업 경영 활성화와 상공인의 사기를 진작시키기 위해 1989년에 제정해 지역 상공업발전에 기여한 유공자를 발굴하여 시상해 오고 있다.

올해는 경영 부문 1인, 무역 부문 2인(대기업/중소기업), 기술 부문 2인(대기업/중소기업), 지역발전 부문 1인 등 총 4개 부문에 6명을 선정했다고 4일 밝혔다.



시계방향)경영대상 ㈜태평양금속 김찬하 대표이사,무역대상(대기업부문) ㈜케이이씨 박강석 부본부장,무역대상(중소기업부문) 일성기계공업㈜ 김도균 실장,기술대상(대기업부문) 한화시스템㈜ 박진융 팀장,기술대상(중소기업부문) ㈜케이에이치바텍 남광희 대표이사,지역발전대상 ㈜지에스구미열병합발전 이정균 대표이사 (제36회 구미상공대상 수상자)/김이환 기자

시계방향)경영대상 ㈜태평양금속 김찬하 대표이사,무역대상(대기업부문) ㈜케이이씨 박강석 부본부장,무역대상(중소기업부문) 일성기계공업㈜ 김도균 실장,기술대상(대기업부문) 한화시스템㈜ 박진융 팀장,기술대상(중소기업부문) ㈜케이에이치바텍 남광희 대표이사,지역발전대상 ㈜지에스구미열병합발전 이정균 대표이사 (제36회 구미상공대상 수상자)/김이환 기자

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
