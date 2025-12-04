본문 바로가기
12월 '법정공휴일' 추가되나…12월 3일 추진에 "할만해" vs "굳이"

박지수인턴기자

입력2025.12.04 14:37

수정2025.12.04 14:46

"정치적 수단" vs "국민 모두 기억해야"
李 "우리 후대가 영원히 기억해야"

이재명 대통령이 3일 청와대 영빈관에서 열린 '새롭게 선 민주주의, 그 1년' 외신 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 대통령실통신사진기자단 연합뉴스

이재명 대통령이 비상계엄이 일어난 지난해 12월 3일을 법정공휴일인 '국민주권의 날'로 지정하겠다자 찬반 논쟁이 거세지고 있다. "대한민국 국민이라면 기억해야 할 날"이라는 주장과 "그럴 거면 4·19 혁명과 5·18 민주화운동은 왜 지정하지 않느냐" 등의 입장이 갈리고 있다.


4일 각종 사회관계망서비스(SNS)에는 이같은 발언과 관련한 누리꾼들의 의견이 다수 올라오고 있다. 일부 누리꾼들은 "법정공휴일 지정까지는 아니다", "법정공휴일을 정치적 수단으로 사용하면 안 된다" 등 국민 모두가 공감하지 못한다는 의견을 전했다.

반면 공휴일 지정을 지지하는 이들도 많았다. "대한민국 국민이라면 평생 기억해야 할 날이다", "법정 공휴일로 해야 먼 후대도 기억한다", "어린 아이들도 국민주권이 무엇인지 알아야 한다" 등 이 대통령의 발언을 지지했다.


앞서 이 대통령은 3일 용산 대통령실 청사에서 12·3 비상계엄 1년을 맞이해 발표한 대국민 특별성명을 통해 "'빛의 혁명'으로 탄생한 국민주권정부는 우리 국민의 위대한 용기와 행동을 기릴 것"이라며 "12월 3일을 '국민주권의 날'로 지정하겠다"고 전했다.


이어진 질의응답에서 이 대통령은 "우리 후대들에게 영원히 기억하고 체험할 수 있도록 이날을 빛의 혁명이 시작된 날로 국민주권이 진정으로 실현된 날로 정하고 법정 공휴일로 정해서, 국민이 최소한 1년에 한 번쯤은 생활 속에서 이 날을 회상하고 다짐할 수 있는 것이 중요하다"고 설명했다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

