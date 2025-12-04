본문 바로가기
김재용 대구시의원 "지역대학 청년연구원, 수도권 유출 막으려면 연구비는 물론 주거도 지원해야"

영남취재본부 구대선기자

입력2025.12.04 14:26

숏뉴스
지원조례안 대표 발의
"관련 정책 계속 발굴"

대구시의회 김재용 의원(국민의힘·북구3)은 4일 지역 대학의 우수 인재인 청년연구자들의 수도권 유출을 막고 지역 정착을 유도하기 위해 '대구시 대학 청년 연구자 육성 및 지원 조례안'을 제321회 정례회에 대표발의 했다.


김 의원은 "현재 청년연구자들의 심각한 수도권 유출은 지역 대학의 위기를 넘어 지방 소멸을 부추기는 중대한 사회적 문제"라고 지적하며, "이들이 지역에 안정적으로 정착하고 연구 혁신 역량을 키울 수 있도록 돕는 제도적 기반 마련이 시급하다"고 조례 발의 배경을 설명한다.

김재용 대구시의원

김재용 대구시의원

이번 조례안은 단순히 연구비만 지원하던 기존 방식에서 탈피해 주거와 문화 등 정주 여건을 개선하는 포괄적인 지원책을 담았으며, 더 나아가 대구시에 주소를 둔 연구자뿐만 아니라, 지역 대학에 소속된 타지역 출신 청년 연구자까지 지원 대상에 포함해 인구 유입 및 정착을 적극 유도한다는 계획이다.

조례안은 △대학 청년연구자의 육성 및 지원을 위한 5년 단위의 기본계획 수립 및 실태조사 △전문적인 심의를 위한 '청년연구자 육성위원회' 설치 △장학금 및 연구장려금 지급, 주거 및 문화생활 지원, 취업 연계 등 실질적인 지원 사업의 추진 △교육청·대학·기업체와의 협력체계 구축 근거 마련 등을 주요 내용으로 담고 있다.


김 의원은 "이번 조례안은 지역의 미래 성장 동력인 청년연구자들이 대구에서 꿈을 키우고 연구에 매진할 수 있는 환경을 만들기 위한 첫걸음"이라며, "앞으로 우수한 인재들이 지역 산업 발전의 중추적인 역할을 수행해 대구의 지속 가능한 성장을 견인하는 데 기여하기 위한 정책을 지속적으로 발굴하겠다"고 관련 정책 추진의 의지를 밝힌다.


한편, 이번 조례안은 16일 해당 상임위원회인 경제환경위원회서 가결되면, 18일 제4차 본회의의 최종 의결을 거쳐 확정될 예정이다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

