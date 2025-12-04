김재용 대구시의원 "지역대학 청년연구원, 수도권 유출 막으려면 연구비는 물론 주거도 지원해야"

지원조례안 대표 발의

"관련 정책 계속 발굴"





대구시의회 김재용 의원(국민의힘·북구3)은 4일 지역 대학의 우수 인재인 청년연구자들의 수도권 유출을 막고 지역 정착을 유도하기 위해 '대구시 대학 청년 연구자 육성 및 지원 조례안'을 제321회 정례회에 대표발의 했다.

김 의원은 "현재 청년연구자들의 심각한 수도권 유출은 지역 대학의 위기를 넘어 지방 소멸을 부추기는 중대한 사회적 문제"라고 지적하며, "이들이 지역에 안정적으로 정착하고 연구 혁신 역량을 키울 수 있도록 돕는 제도적 기반 마련이 시급하다"고 조례 발의 배경을 설명한다.

김재용 대구시의원 AD 원본보기 아이콘

이번 조례안은 단순히 연구비만 지원하던 기존 방식에서 탈피해 주거와 문화 등 정주 여건을 개선하는 포괄적인 지원책을 담았으며, 더 나아가 대구시에 주소를 둔 연구자뿐만 아니라, 지역 대학에 소속된 타지역 출신 청년 연구자까지 지원 대상에 포함해 인구 유입 및 정착을 적극 유도한다는 계획이다.

조례안은 △대학 청년연구자의 육성 및 지원을 위한 5년 단위의 기본계획 수립 및 실태조사 △전문적인 심의를 위한 '청년연구자 육성위원회' 설치 △장학금 및 연구장려금 지급, 주거 및 문화생활 지원, 취업 연계 등 실질적인 지원 사업의 추진 △교육청·대학·기업체와의 협력체계 구축 근거 마련 등을 주요 내용으로 담고 있다.

김 의원은 "이번 조례안은 지역의 미래 성장 동력인 청년연구자들이 대구에서 꿈을 키우고 연구에 매진할 수 있는 환경을 만들기 위한 첫걸음"이라며, "앞으로 우수한 인재들이 지역 산업 발전의 중추적인 역할을 수행해 대구의 지속 가능한 성장을 견인하는 데 기여하기 위한 정책을 지속적으로 발굴하겠다"고 관련 정책 추진의 의지를 밝힌다.

한편, 이번 조례안은 16일 해당 상임위원회인 경제환경위원회서 가결되면, 18일 제4차 본회의의 최종 의결을 거쳐 확정될 예정이다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>