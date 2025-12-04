본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

병무청 2026년 예산 5178억원…전년比 9.4%↑

유제훈기자

입력2025.12.04 14:05

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

병무청은 지난 2일 국회 본회의 의결을 통해 2026년도 예산이 전년 대비 9.4% 증가한 5178억원으로 확정됐다고 4일 밝혔다. 내년 예산은 공정하고 투명한 병역제도 구현, 병역이행 청년의 안정적 사회진출 지원, 디지털 병무행정 고도화에 중점을 두고 편성됐다.


병무청은 정밀한 병역판정검사 실시와 병역면탈 범죄 예방 및 단속을 위해 총 204억원을 투입한다. 병역판정검사 시약·재료비 및 의료 장비 운용 등에 106억원, 디지털포렌식 장비 확충에 13억원 등이 반영됐다.

병무청 2026년 예산 5178억원…전년比 9.4%↑
AD
원본보기 아이콘

특히 디지털 포렌식 수사체계를 본격적으로 가동하기 위해 병무청 본청과 광역수사청인 서울청, 경인청, 경북청에 최신 디지털포렌식 분석 장비 4대를 도입할 예정이다. 최신 스마트폰 등에 대한 분석 능력이 고도화되며, 분석 속도도 기존 장비와 비교해 1.5배가량 향상되는 등 수사 역량이 크게 강화될 전망이다.

아울러 병역이행 청년의 안정적 사회진출을 위해 사회복무요원 사회 복귀준비금 2402억원을 편성했다. 장병내일준비적금에 가입한 사회복무요원은 만기 해지 시 적금 입금액(월 최대 55만원)의 100%를 사회 복귀준비금으로 지원받을 수 있다.


이외 차세대 병무 행정 디지털 플랫폼(2년 차) 구축 등 디지털 행정 고도화에 87억원을 투입한다. 홍소영 병무청장은 "내년도 병무청 예산은 공정하고 신뢰받는 병무 행정을 구현하여 국가안보와 사회발전에 기여할 수 있도록 중점을 두고 편성했다"며 "투입된 예산의 차질 없는 집행으로 사업효과가 극대화될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 퇴직연금 무려 나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김수용 '귓불주름' 심혈관 질환?…전문가 "노화 현상, 덜컥 걱정은 일러"

"한국 오빠와 데이트하세요" 한류 여성팬 낚으려던 '사이트' 알고보니

주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡은?

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려

아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극

세운지구 찾은 오세훈 "보존·개발 양립 가능"…첫삽까진 첩첩산중

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기