예스24 독자 선정 '2025 올해의 책'…이재명 '결국 국민이 합니다'

문화콘텐츠 플랫폼 예스24가 진행한 '2025 올해의 책' 투표에서 이재명 대통령의 '결국 국민이 합니다'가 119만 5788표를 얻어 1위로 선정됐다고 4일 밝혔다.

올해 투표는 2003년 '올해의 책' 투표 시작 이후 처음으로 참여 100만 표를 넘어, 119만 5900표를 기록했다. 이는 지난해보다 30만 표 늘어난 역대 최다 참여 기록이다. 참여 독자 수는 지난해보다 3만 명 이상 증가했고, 특히 1020세대 참여자가 1만 명 이상 크게 늘었다.

지난달 3일부터 28일까지 약 4주간 예스24 PD들이 추천한 300종을 대상으로 진행된 이번 투표에서 이재명 대통령의 '결국 국민이 합니다'는 1만 5788표(3.4%)를 얻어 최다 득표작으로 선정됐다. 이 책은 제21대 대통령으로 취임한 이재명의 인생과 정치철학을 정리한 내용으로, 국민과 함께 만들고 싶은 대한민국에 대한 생각을 담았다.

이어 '행동하지 않으면 인생은 바뀌지 않는다'가 1만 3995표(3.0%)로 2위, '호의에 대하여'가 1만 3764표(2.9%)로 4위, '어른의 행복은 조용하다'가 1만 1747표(2.5%)로 5위를 차지했다. 총 24권이 '예스24 올해의 책'으로 선정됐으며, 이 가운데 문학(소설·에세이) 도서가 9권 포함돼 한국 문학에 대한 독자 관심도 이어졌다.

문학 분야에서는 성해나 작가의 '혼모노'가 1만 3764표(2.9%)로 부문 1위이자 전체 3위를 기록했다. '혼모노'는 10대(6.3%)와 20대(4.6%)에게서 높은 지지를 받았다.

연령별로는 1020세대에서 '혼모노'가 최다 득표작이었고, 3040세대는 '결국 국민이 합니다', 50대 이상은 '국민이 먼저입니다'가 각각 1위를 기록했다. 1020세대는 소설을, 3050세대 이상은 사회·정치서를 선호하는 경향이 뚜렷하게 나타났다.

예스24는 결과 발표와 함께 오는 28일까지 다양한 '올해의 책' 이벤트를 진행한다. 이벤트 페이지에서 24권 후보 도서 중 읽고 싶은 책을 댓글로 남기면 선착순 1만 명에게 eBook 1000원 상품권을 증정하며, 일부 후보작은 크레마클럽에서 5500원에 구매할 수 있다.

또한 '올해의 책'을 함께 읽는 참여형 행사도 마련됐다. 오는 18일 예스24 유튜브에서 2025 올해의 책 낭독·필사 라이브 '책 읽는 밤 Read with us'를 진행하며, 독서 커뮤니티 사락에서는 올해의 책 선정 작가·출판사와 함께하는 독서 모임과 완독 프로그램 '올해의 책 챌린지' 등을 운영한다.

예스24 '올해의 책' 투표는 2003년 베르나르 베르베르의 '나무'를 시작으로 23년째 이어지는 연간 캠페인이다. 2025 올해의 책 투표 결과에 대한 자세한 내용은 예스24 홈페이지에서 확인할 수 있다.





