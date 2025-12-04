케이투세이프티, 신제품 발열 기어 ‘발열 서스펜더’ 출시

산업안전브랜드 K2 Safety(케이투세이프티)가 한겨울 현장을 위한 발열 기어인 '발열 서스펜더'를 출시했다고 밝혔다.

이번 신제품은 기존 발열 조끼나 발열 자켓과 달리 얇은 조끼 형태의 서스펜더(멜빵) 구조를 적용해 맨투맨, 티셔츠, 아우터 안에 슬림하게 이너웨어처럼 착용할 수 있는 점이 특징이다. 발열기어의 보온 효과는 몸에 밀착했을 때 가장 극대화된다는 점에 착안해, 착용자의 체형에 맞게 조절 가능한 서스펜더 디자인을 도입했다.

등판과 양쪽 가슴 부위에 총 3곳의 히트패드가 적용돼 몸의 핵심 부위를 균형 있게 따뜻하게 유지하며, 기존 대비 보온력을 한층 강화했다. 또한 배터리 전용 포켓은 물론 휴대폰·무전기 등을 수납할 수 있는 보조 포켓도 구성해 작업 환경에 최적화된 실용성을 더했다.

제품은 10,000mAh 배터리를 기본 구성으로 제공하며, 현재 K2 Safety(케이투세이프티) 공식 온라인몰 K-Village에서 구매할 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>