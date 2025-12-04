본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

케이투세이프티, 신제품 발열 기어 ‘발열 서스펜더’ 출시

정진기자

입력2025.12.04 11:20

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
케이투세이프티, 신제품 발열 기어 ‘발열 서스펜더’ 출시
AD
원본보기 아이콘

산업안전브랜드 K2 Safety(케이투세이프티)가 한겨울 현장을 위한 발열 기어인 '발열 서스펜더'를 출시했다고 밝혔다.


이번 신제품은 기존 발열 조끼나 발열 자켓과 달리 얇은 조끼 형태의 서스펜더(멜빵) 구조를 적용해 맨투맨, 티셔츠, 아우터 안에 슬림하게 이너웨어처럼 착용할 수 있는 점이 특징이다. 발열기어의 보온 효과는 몸에 밀착했을 때 가장 극대화된다는 점에 착안해, 착용자의 체형에 맞게 조절 가능한 서스펜더 디자인을 도입했다.

등판과 양쪽 가슴 부위에 총 3곳의 히트패드가 적용돼 몸의 핵심 부위를 균형 있게 따뜻하게 유지하며, 기존 대비 보온력을 한층 강화했다. 또한 배터리 전용 포켓은 물론 휴대폰·무전기 등을 수납할 수 있는 보조 포켓도 구성해 작업 환경에 최적화된 실용성을 더했다.


제품은 10,000mAh 배터리를 기본 구성으로 제공하며, 현재 K2 Safety(케이투세이프티) 공식 온라인몰 K-Village에서 구매할 수 있다.

케이투세이프티, 신제품 발열 기어 ‘발열 서스펜더’ 출시 원본보기 아이콘




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 퇴직연금 무려 나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡아, 어떻게 할거니?

아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려

"치료 어렵고 노인·아이에 치명적"…올해만 4만5000건 '슈퍼세균' 경고음

"차라리 마터호른 없애고 짓지"…난데없는 '알프스 65층 아파트' 계획에 발끈

"20년 계약하자" 삼성도 탐낸 기술…영국도 배워갔다

한국인 최애 생성형AI, 퍼플렉시티·에이닷 2,3위…1위는 바로 그것

새로운 이슈 보기