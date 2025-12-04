bhc, 홍콩·태국서 '콰삭킹' 첫 출시…글로벌 공략 시동

내년 1분기 싱가포르 등 확대 예정

bhc가 '콰삭킹'을 해외 시장에 정식으로 선보인다고 4일 밝혔다.

bhc는 홍콩과 태국을 콰삭킹의 해외 첫 진출지로 낙점했다. 홍콩은 글로벌 미식 트렌드의 중심지이자 2018년 bhc의 첫 해외 1호점이 탄생한 상징적인 국가이며, 태국 역시 동남아 미식의 요충지인 만큼 두 곳을 콰삭킹의 글로벌 확산 전초기지로 삼았다.

콰삭킹은 지난 2월 국내 출시 이후 9개월 만에 530만마리가 판매되며 '뿌링클', '맛초킹'과 함께 bhc 인기 판매 메뉴 상위권을 차지하고 있다. 감자, 옥수수, 쌀로 만든 크리스피 크럼블이 선사하는 '극강의 바삭함'이 특징이다.

bhc 홍콩 2호점 매장 전경. bhc AD 원본보기 아이콘

bhc는 홍콩 매장에서는 현지 소비자들이 뼈 있는 치킨 중 가장 선호하는 부위인 윙과 봉으로 구성된 '콤보 메뉴'와 먹기 편한 닭다리살로 만든 '순살 메뉴'를 주력으로 선보인다. 또한 취향에 따라 즐길 수 있도록 다양한 딥핑소스를 함께 구성해 선택의 폭을 넓혔다.

bhc는 이번 홍콩과 태국 출시를 시작으로 내년 1분기 싱가포르를 비롯해 말레이시아, 미국 등 bhc가 진출한 해외 국가 전역으로 '콰삭킹' 판매를 순차 확대할 예정이다. 아울러 최근 국내에 선보인 바삭한 양념치킨 '스윗칠리킹'의 글로벌 출시도 검토한다.

bhc 관계자는 "콰삭킹은 이미 국내에서 검증된 맛과 식감으로 기존 '뿌링클'의 아성을 이을 강력한 글로벌 전략 메뉴"라며 "홍콩과 태국을 시작으로 전 세계 매장에 bhc의 차별화된 메뉴 라인업을 확충해 세계인에게 K-치킨의 다채로운 매력을 알리는 데 주력하겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



