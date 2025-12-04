본문 바로가기
[오늘의신상]스타벅스, 유용욱 셰프와 손잡고 한정판 샌드위치 출시

한예주기자

입력2025.12.04 10:33

'바베큐 투컷 비프 샌드위치' 선봬

스타벅스 코리아가 유명 셰프와 손잡고 신규 컬래버레이션 푸드를 공개한다고 4일 밝혔다.


스타벅스는 지난해 10월부터 다양한 컬래버레이션 상품을 선보이는 '테이스티 저니(Tasty Journey)' 프로그램을 운영하고 있다. '일상에 새로운 자극이 필요할 때 맛으로 떠나는 짧은 여행'이라는 콘셉트를 기반으로 고객들에게 미식 경험을 제공하기 위해 기획됐다.

테이스티 저니 '유용욱 바베큐 투컷 비프 샌드위치' 포스터. 스타벅스

테이스티 저니 '유용욱 바베큐 투컷 비프 샌드위치' 포스터. 스타벅스

이달 '테이스티 저니'로 선정된 '유용욱 바베큐 투컷 비프 샌드위치'는 '바비큐 달인'으로 꼽히는 유용욱 소장과의 협업으로 개발됐다. 유용욱 소장은 프라이빗 바비큐 다이닝 공간인 '유용욱바베큐연구소'와 스모크 다이닝 콘셉트의 '이목(IMOK)'을 운영하고 있다. 특히 그는 참나무 장작을 활용한 독창적인 훈연 기법으로 풍부한 향의 바비큐를 구현하는 것으로 정평이 나 있다.


'유용욱 바베큐 투컷 비프 샌드위치'는 두툼한 로스트 비프 큐브와 불향을 살린 그릴드 비프, 두 가지 비프가 조화를 이루며 깊은 풍미를 완성했다. 비프 사이에 스며든 하바티 치즈는 부드럽고 고소한 맛을, 캐러멜라이징한 볶은 양파는 은은한 단맛을 더한다. 여기에 유용욱바베큐연구소의 한국식 간장 베이스 소스와 함께, 크리미한 시그니처 화이트 소스가 어우러져 풍성한 감칠맛을 선사한다.


'유용욱 바베큐 투컷 비프 샌드위치'는 5일부터 내년 2월4일까지 약 두 달간 ▲스타벅스 리저브광화문점 ▲망원한강공원점 ▲서울숲역점 ▲스타필드코엑스몰R점 ▲용산역써밋R점 등 총 5개 매장에서 만나볼 수 있으며, 운영 매장은 추후 변동될 수 있다.

또한 이달 19일부터 31일까지 '유용욱 바베큐 투컷 비프 샌드위치'를 구매한 고객 모두에게 카페 아메리카노(Tall)를 무료 증정하는 프로모션도 진행한다. 향후 유용욱 소장이 매장에서 직접 샌드위치를 제조해 제공하는 라이브 쿠킹 이벤트도 마련할 예정이다.


스타벅스는 이번에 처음 시도한 셰프 협업을 계기로 '테이스티 저니' 프로그램을 한층 더 강화해 나간다는 방침이다.


이상미 스타벅스 마케팅담당은 "테이스티 저니는 단순한 신제품 출시를 넘어 맛, 스토리, 브랜드 감성을 모두 느낄 수 있는 스타벅스만의 차별화된 컬래버레이션 프로그램"이라며 "앞으로 테이스티 저니의 협업 범위를 더욱 넓혀 고객들에게 다채로운 미식 경험을 제공하겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
