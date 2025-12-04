본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

젠슨 황, 트럼프와 AI칩 수출통제 논의…"주별 규제 안돼"

오수연기자

입력2025.12.04 10:30

수정2025.12.04 11:11

시계아이콘00분 55초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"수출 통제 지지…게인 AI 법은 큰 피해"

도널드 트럼프 미국 대통령과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 만나 반도체 수출 통제 문제를 논의했다고 미 CNBC 방송 등이 3일(현지시간) 보도했다.


황 CEO는 이날 의회에서 기자들과 만나 트럼프 대통령과 회동 사실을 확인하며 "우리는 (첨단 반도체) 수출 통제를 지지하며, 미국 기업이 최상의 제품을 가장 많이, 가장 먼저 확보할 수 있도록 보장해야 한다고 거듭 말했다"고 밝혔다.

젠슨 황 엔비디아 CEO. 로이터연합뉴스

젠슨 황 엔비디아 CEO. 로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

미 의회는 중국 등 우려 국가에 인공지능(AI) 칩 등 제품을 판매하기 전에 미국 내 수요를 우선 충족하도록 하는 이른바 '게인(GAIN) AI 법'을 국방수권법(NDAA)에 포함하는 방안을 검토 중이다. 황 CEO는 게인 AI 법을 국방수권법에 포함하는 데는 반대했다.

황 CEO는 게인 AI 법이 국방수권법에서 제외된 것은 "현명한 일"이라고 말하며 "게인 AI 법은 AI 확산법보다 미국에 더 큰 해를 끼친다"고 말했다.


온라인 매체 악시오스는 미 백악관이 게인 AI 법이 국방수권법에 포함되지 않도록 의회를 압박하고 있다고 보도했다. 블룸버그 통신도 이 법이 국방수권법에 포함되지 않을 것이라고 전했다.


또 AI를 주별로 규제하려는 방안에 대해 비판했다. 황 CEO는 "주별로 AI 규제를 만들면 산업이 멈추고 미국이 가능한 한 빠르게 AI 기술을 발전시켜야 한다는 점에서 국가 안보 리스크까지 생긴다"며 "연방 차원의 AI 규제가 가장 현명한 방식"이라고 말했다.

젠슨 황, 트럼프와 AI칩 수출통제 논의…"주별 규제 안돼" 원본보기 아이콘

앞서 지난달 트럼프 대통령은 국방수권법 논의 과정에서 주 단위 AI 규제를 배제하고 하나의 연방 기준을 적용하는 조항을 포함하라고 의회에 촉구한 바 있다.

이날 팟캐스터 조 러건은 황 CEO와의 인터뷰를 공개했다. 황 CEO는 인터뷰에서 트럼프 행정부 고위 관계자들과 정기적으로 소통하고 있다고 말했다. 또 미국이 다른 나라보다 먼저 AI를 개발하는 것은 국가 안보 차원에서 중요하지만, 특정 국가가 AI 경쟁에서 승자가 되는 명확한 분기점은 나타나지 않을 수 있다고 밝혔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 퇴직연금 무려 나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡아, 어떻게 할거니?

아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려

"치료 어렵고 노인·아이에 치명적"…올해만 4만5000건 '슈퍼세균' 경고음

"차라리 마터호른 없애고 짓지"…난데없는 '알프스 65층 아파트' 계획에 발끈

"20년 계약하자" 삼성도 탐낸 기술…영국도 배워갔다

한국인 최애 생성형AI, 퍼플렉시티·에이닷 2,3위…1위는 바로 그것

새로운 이슈 보기