"일자리 있습니다" … 고성군, 어르신의 '일할 행복'을 위한 일자리 참여자 모집

경남 고성군은 오는 8일부터 10일간 2026년 노인 일자리 및 사회활동 지원사업(노인공익활동사업, 노인역량활용사업, 공동체사업단) 참여자 2168명을 모집한다.

고성군, 어르신의 ‘일할 행복’을 위한 2026년 노인일자리 참여자 모집. AD 원본보기 아이콘

2026년 노인일자리 사업은 초고령사회 진입과 신노년 세대 증가 등 변화하는 지역의 사회적 요구에 대응하기 위해 운영 규모를 확대했으며, 전년보다 83명이 증가한 총 2168명을 선발할 계획이다.

유형별 모집 인원은 노인공익활동사업 1697명, 노인역량활용사업 341명, 공동체사업단 130명으로 선발된 어르신은 14개 읍면사무소와 고성시니어클럽등 4개 수행기관에서 진행하는 사업에 참여하게 된다.

노인공익활동사업은 65세 이상 기초연금 수급자라면 참여할 수 있으며 읍면사무소 주변 환경정비, 경로당 환경정비 및 급식도우미, 스쿨존 교통안전 지도 등 월 30시간 활동 시 30만원의 활동비를 받는다.

노인역량활용사업은 65세 이상 참여 가능하며, 카페, 시니어금융 업무지원, 아동지킴이, 바다안전 순찰대등 전문성을 필요로 하는 업무를 수행하며 월 60시간 활동 시 주휴수당을 포함해 최대 76만원의 활동비를 받는다.

공동체 사업단은 60세 이상 참여 가능하며 카페, 매점, 반찬가게, 제조 및 판매, 매장관리 등의 근로를 하고 당사자 간 근로계약에 따라 급여가 지급된다.

참여를 희망하는 어르신은 방문 접수와 온라인 접수 모두 가능하다.

방문 신청은 모집분야에 따라 읍면사무소 또는 노인일자리 수행기관인 고성시니어클럽, 경남돌봄지원센터, 대한노인회 고성군지회에 신청 가능하며 특히 고성시니어클럽은 성내지구 도시재생센터 '마을꿈터'에서 오는 8일부터 12일까지 5일간 신청을 받는다.

온라인 신청은 노인일자리 여기, 복지로, 정부24를 통해 가능하다.

참여자 선정은 소득 수준, 활동 역량 및 경력 등 선발기준에 따라 고득점자순으로 선발되며, 최종 선발 결과는 접수한 기관에서 12월 말부터 개별 통보할 예정이며, 내년도 사업은 내년 1월 12일부터 시작할 예정이다.

군 관계자는 "노인일자리 사업은 어르신들의 경제적 안정뿐만 아니라 사회적 역할 강화와 건강한 노후 형성에 매우 중요한 의미가 있다"면서 "고성군은 앞으로도 어르신들께 다양한 사회참여 기회를 제공해 활력 있는 노후를 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>