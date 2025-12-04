본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

"겨울철 눈·비로 인한 미끄럼 車사고, 12월이 1월보다 위험"

최동현기자

입력2025.12.04 10:10

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼성화재 교통안전문화연구소 3년간 통계 분석

겨울철 미끄럼 교통사고가 12월에 가장 많이 발생하는 것으로 나타났다.


4일 삼성화재 교통안전문화연구소는 최근 3년간(2021년 11월~2024년 2월) 수도권 자동차보험 사고를 분석한 '동절기 미끄럼 교통사고 보고서'를 공개했다.

삼성화재 본사. 삼성화재

삼성화재 본사. 삼성화재

AD
원본보기 아이콘

분석 결과를 보면 겨울철 평균 눈·비 일수는 12월 4.7일, 1월 5.1일로 1월이 더 많았다. 하지만 미끄럼 교통사고는 12월이 더 많았다. 최근 3년간 발생한 2120건의 미끄럼 사고 중 53.9%(1143건)가 12월에 집중됐다. 이는 1월(776건·36.6%)보다 17.3%포인트 높은 수치다. 눈·비가 내린 날 기준 사고 건수도 12월이 월등했다. 눈·비 관측일 하루당 사고 건수는 12월 82.5건, 1월 51.0건으로 12월이 62% 더 위험한 수준이었다.


연구소 관계자는 "12월에 갑작스럽게 기온이 영하로 떨어질 때 눈·비가 오면 운전자가 결빙 도로에 충분히 적응하지 못하고 월동 준비가 미흡한 차량도 많아 사고가 증가한 것으로 보인다"고 말했다.


눈·비가 내린 뒤 도로 결빙 영향은 장기간 이어졌다. 연구소가 미끄럼 사고 361건을 표본 분석해보니 눈·비가 내린 당일 사고는 44.9%(162건), 다음날~5일 사이 사고는 44%(159건)로 거의 동일한 수준이었다. 당일 못지않게 이후 5일 동안도 미끄럼 위험이 지속된다는 의미다. 눈·비 이후 발생한 총 199건의 사고 중 80%가 5일 이내에 발생했다. 눈이 내린 경우엔 적설일로부터 3일간, 비가 내린 경우엔 강수일로부터 5일간 사고가 집중됐다.

장효석 삼성화재 교통안전문화연구소 책임연구원은 "첫눈이나 첫 한파가 시작되는 12월이 가장 위험한 시기"라며 "기상예보에 귀를 기울이고 눈·비가 예보되면 자가용 운전 대신 지하철·버스 등 대중교통 이용을 권장한다"고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 퇴직연금 무려 나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"차라리 마터호른 없애고 짓지"…난데없는 '알프스 65층 아파트' 계획에 발끈

아내 모르게 '50억 집' 공개, 부부싸움하더니…추성훈, 올 '최고 인기 유튜버' 등극

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 퇴직연금 무려

핸드폰 주워 지구대 맡겼는데…40일 뒤 '점유이탈물 횡령' 고소 당해

"이 자격증 있으면 월 400만원?"…기업들 돈 더 얹는 '핵심 스펙' 정체

"20년 계약하자" 삼성도 탐낸 기술…영국도 배워갔다

한국인 최애 생성형AI, 퍼플렉시티·에이닷 2,3위…1위는 바로 그것

새로운 이슈 보기