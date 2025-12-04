본문 바로가기
번개장터, 연말 프로모션 '번개프라이데이' 개최

최호경기자

입력2025.12.04 09:32

오는 31일까지 진행

번개장터는 5~31일까지 첫 연말 프로모션인 '번개 프라이데이'를 진행한다고 4일 밝혔다.


블랙프라이데이로 이어지는 소비 흐름 속에서 '새것' 대신 '내 것'을 찾는 새로운 쇼핑 경험을 제안하기 위해 처음으로 기획된 행사다. 번개프라이데이는 "블프에서 놓친 건 번프에서 찾는다"는 메시지를 중심으로 진행된다.

번개장터 '번개 프라이데이' 이미지. 번개장터

번개장터 '번개 프라이데이' 이미지. 번개장터

번개장터는 해당 기간 매일 최대 1만원 랜덤 번개포인트를 지급하고, 10만원 이상 구매 시 사용 가능한 1만 원 할인 쿠폰을 매일 선착순으로 제공한다. 구매 금액의 3%를 번개포인트로 돌려주는 페이백 혜택(1인당 최대 5만원)도 제공한다. 아울러 첫 구매 고객에게는 5000원 쿠폰과 함께 인기 카테고리별로 다양한 맞춤 쿠폰을 제공한다.


번개장터 관계자는 "중고거래는 이제 절약을 넘어 취향을 찾아가는 소비로 변화하고 있다"며 "번개프라이데이가 합리적인 연말 소비를 원하는 이용자들에게 새로운 선택지가 되길 바란다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

