베선트 美재무, 트럼프 행정부 '실세' 굳히나…NEC 위원장 겸직

해싯이 NEC서 Fed로 가면 베선트가 겸직

트럼프 행정부 경제 정책 전반 관리

스콧 베선트 미국 재무부 장관이 국가경제위원회(NEC) 위원장을 겸직하게 될 가능성이 거론되고 있다고 3일(현지시간) 블룸버그 통신이 소식통을 인용해 보도했다.

베선트 장관의 NEC 위원장 겸직설이 나오는 배경은 케빈 해싯 현 NEC 위원장이 차기 미 연방준비제도(Fed) 의장에 임명될 것이란 전망이 확산하고 있기 때문이다. 도널드 트럼프 미 대통령은 내년 초 차기 Fed 의장을 발표할 예정이다. 트럼프 대통령은 지난 2일 백악관 행사에서 참석자들을 소개할 때 해싯 위원장을 지목하며 "아마 잠재적 연준 의장(potential Fed chair)도 여기 있다"고 말했다. 해싯 위원장이 Fed로 옮기면 공석이 된 NEC 위원장 자리를 베선트 장관이 겸직하는 것이다.

스콧 베선트 미 재무부 장관. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

베선트 장관이 NEC 위원장이 되면 재무부와 백악관을 아우르는 미 행정부 경제 정책 최고 결정권자가 된다. 또 대통령 집무실이 있는 백악관 웨스트윙에 사무실을 갖게 돼 트럼프 대통령과의 물리적 거리도 더욱 가까워진다. 한층 더 '경제 실세'로 거듭나게 되는 것이다.

여러 직함을 겸직하는 것은 트럼프 행정부 내에선 드문 일이 아니다. 베선트 장관은 이미 국세청장 대행을 맡고 있다. 마코 루비오 국무부 장관은 국가안보회의(NSC)를 총괄하면서 국가기록보관소장 대행도 겸하고 있고, 폐지되기 전까지 국제개발처(USAID) 처장 대행도 맡은 바 있다. 트럼프 행정부의 핵심 경제 직책 상당수가 공석이거나 대행 체제인 점이 이러한 겸직 가능성에 무게를 실어준다.

NEC는 세금, 의료, 에너지 등 백악관의 모든 경제 문제를 다루며 연방 정부 전반에 걸쳐 이 같은 정책의 조정자 역할을 한다. 다만 트럼프 2기에서는 NEC의 역할이 이전 행정부에 비해 축소됐으며, 정책 개발 기능도 약화한 상태다. 해싯 위원장은 정책 설계보다는 트럼프 행정부 정책 옹호자로 활동하며 연설과 방송 출연에 집중해왔다고 블룸버그는 짚었다. 그러나 베선트 장관이 NEC 위원장이 되면 트럼프 행정부의 경제 정책 전반을 한데 묶어 관리하는 구조가 만들어진다.

Fed 의장 지명자는 상원의 인준을 받아야 하지만 NEC 위원장은 승인이 필요하지 않다. 다만 블룸버그는 트럼프 대통령은 예상치 못한 인사 결정을 내린다며 해싯 위원장과 베선트 장관의 이동은 공개되기 전까지 변경될 수 있다고 덧붙였다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



