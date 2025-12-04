[이미지 다어이러] K-전통놀이 실전편

제목 : K-전통놀이 실전편

포즈만 보면 올림픽 결승전이다.

발은 자꾸 허공을 가르지만, 주변 응원 목소리는 점점 커진다.

규칙은 잘 몰라도 괜찮다.

지금 이 순간만큼은, 한국 광화문 한복판에서 나도 동네 제기왕.







