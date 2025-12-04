본문 바로가기
CJ온스타일, 유튜브와 '발견형 쇼핑' 확대

박재현기자

입력2025.12.04 08:42

우수 크리에이터·채널에 전략적 투자

CJ온스타일은 유튜브와 파트너십을 맺고 크리에이터 투자를 포함한 영상 기반 '발견형 쇼핑' 전략을 확대한다고 4일 밝혔다. 2022년 국내 최초 유튜브 쇼핑 파트너십을 맺은 데 이어 두 번째 협업이다.



CJ온스타일, 유튜브와 '발견형 쇼핑' 확대
이번 협력은 영상 시청 중 상품을 발견하고 즉시 구매로 이어지는 경험 강화에 초점을 뒀다. 기존 유튜브 쇼핑 파트너가 생필품 종합몰이나 패션·뷰티 버티컬에 집중돼 있었다면, 라이프스타일 전 카테고리 기반 콘텐츠 커머스와의 협업은 CJ온스타일이 처음이다.

CJ온스타일은 우수 크리에이터·채널을 선별해 전담 조직을 통한 전략적 투자도 시행한다. 단순 판매 제휴를 넘어 크리에이터의 성장과 생태계 구축을 지원하는 첫 시도다. 앞서 지난 7월 인플루언서와 브랜드를 일대일 매칭한 '인플루언서 쇼' 모바일 라이브에서는 목표 대비 131% 매출을 기록했다.


CJ온스타일 관계자는 "CJ온스타일의 콘텐츠 커머스 역량과 유튜브의 대규모 크리에이터 생태계가 결합하면서 추천·발견 기반 커머스가 한 단계 고도화될 것"이라며 "고객과 콘텐츠의 맥락을 가장 정확히 이해해 최적의 순간을 연결해온 노하우를 바탕으로 미래형 콘텐츠 커머스 모델로 확장해 나가겠다"고 말했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
