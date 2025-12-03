야4당, 12·3 행사서 "내란청산 현재진행형" "국힘, 여전히 윤어게인"

12·3 사회대개혁 시민대행진서 야4당 발언

조국혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당 등 야4당이12·3 비상계엄 1주년을 맞이해 시민단체가 주최한 행사에서 내란 청산은 현재 진행형이라며 국민의힘과 검찰·사법부를 비판했다.

3일 여의도 국회 앞에서 열린 시민단체 주최행사 '12·3 내란·외환 청산과 종식, 사회대개혁 시민대행진'에서 조국 조국혁신당 당대표는 "윤석열과 김건희가 감옥에 갔고 내란 일당들도 감옥에 갔지만 내란은 끝나지 않았다"며 "윤석열 일당이 도사리고 복귀를 노리고 있다"고 밝혔다.

조 대표는 "국민의힘은 어떠냐. 여전히 윤 어게인을 외치고 부정선거 음모론을 믿고 있다. 뉴라이트에 부역 돼 있다"며 "검찰은 어떤가. 윤석열 정권의 주구였던 검찰은 호시탐탐 복귀를 노린다"고 했다. 그는 "내란에 침묵하고 대선에 보복했던 법원은 반성조차 하지 않고 있다"며 "그렇지만 우리는 이길 것이다. 왜냐하면 여러분이 계시기 때문"이라고 했다.

조 대표는 "내란 세력을 완전히 청산하고 내란 이후의 대한민국을 만드실 결기가 돼 있느냐. 그럴 각오가 돼 있느냐. 그럴 용기가 있느냐"고 물었다. 청중들은 "네"라고 화답했다.

그러면서 "앞으로도 내란 세력의 완전한 격퇴, 내란 청산, 대한민국을 위해 끝까지 싸우겠다"며 "함께해주시라"고 전했다.

용혜인 기본소득당 대표 역시 "내란 청산은 여전히 현재진행형"이라며 "윤어게인으로 뭉친 극우화된 내란세력은 붕괴하지 않았다"고 말했다. 용 대표는 "내란재판 중계로 확인한 엉터리 진행과 무더기 영장 기각은 무엇을 의미하느냐"고 지적했다. 이어 용 대표는 "조희대 사법부가 공든 탑을 무너뜨리려고 하는 것이 아닌지 우려가 들끓고 있다"고 덧붙였다.

용 대표는 "우리 국회가 더 단호하게 나서야 한다"며 "후속 조치 법안들은 제대로 심사조차 안 되고 있다"고 했다. 그러면서 "내란제판부 교체, 2차 특검을 망설일 필요가 없다"고 부연했다.

김재연 진보당 상임대표는 장동혁 국민의힘 대표가 SNS를 통해 "계엄은 의회 폭거에 맞선 것'이라고 한 발언을 비판했다. 김 대표는 "내란이 정당하다고 말하는 이런 당을 어떻게 해야 하느냐"며 "국민의힘은 국민 앞에 석고대죄하고 죗값을 치를 것인지, 내란 난파선과 함께 역사의 바다에 수장될지 선택해야 한다"고 했다.

한창민 사회민주당 대표는 "우리의 빛의 혁명이 혁명답게 대한민국을 바꿀 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

한편 정청래 민주당 대표도 "내란과의 전쟁은 계속되고 있다"며 "윤 어게인을 외치는 세력, 박성재·추경호의 영장을 기각한 사법 쿠데타를 진압해야 한다"고 했다. 정 대표는 "내란전담재판부를 만들어 사법쿠데타를 진압하고 다시 민주주의를 바로 세우겠다"고 목소리를 높였다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



