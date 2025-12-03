위스키 마시고 변기 옆 '벌러덩'…美주류점 난동, 만취범 정체

미국 너구리 '라쿤'

매장 천장 타일 뚫고 안으로 들어와 난동

구조 후 다시 야생으로

미국의 한 주류 판매점에 침입해 술병을 깨고 난장판을 만든 '범인'이 라쿤(미국 너구리)으로 밝혀졌다. 만취한 채 쓰러져 있던 라쿤은 구조돼 다시 야생으로 돌아갔다.

미국의 한 주류 판매점에서 만취한 라쿤이 발견됐다. 해노버카운티 동물보호소 SNS AD 원본보기 아이콘

3일(현지시간) AP통신에 따르면 지난 29일 새벽 미국 버지니아주의 한 주류 판매점 직원은 화장실 바닥에 쓰러져 있는 라쿤을 발견했다.

매장 안은 스카치와 위스키가 진열된 하단 선반이 뒤엎어져 바닥에 술이 흥건히 고인 상태였다. 신고를 받고 현장에 출동한 해노버카운티 동물보호소 측은 라쿤이 매장 천장 타일을 뚫고 나와 안에서 난동을 부린 것으로 파악했다.

동물보호소가 사회관계망서비스(SNS)에 공개한 사진에는 매장 바닥에 술병이 여기저기 깨져있는 모습이 담겼다. 또 라쿤이 만취한 채 화장실 변기 옆에 엎드려 있는 사진도 있다.

매장 안 사진. 해노버카운티 동물보호소 SNS 원본보기 아이콘

동물보호소 직원인 사만다 마틴은 "라쿤을 좋아한다. 정말 웃긴 동물"이라며 "천장 타일을 뚫고 떨어져 완전 난동을 부렸고, 뭐든지 마셨다"고 말했다. 마틴은 또 라쿤을 동물보호소로 데려가는 동안 웃음을 참기 어려웠다며 "동물보호관리소 직원으로서 또 다른 하루일 뿐"이라고 했다.

라쿤은 술이 깰 때까지 보호소에 있다가 야생으로 돌아갔다. 보호소 측은 "라쿤은 몇 시간 동안 잠을 자고 일어났다"며 "부상의 흔적도 전혀 보이지 않았다"고 전했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>