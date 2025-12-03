[포토] 계엄군 진입했던 국회 본관 233호 현장 설명하는 우원식 의장

우원식 국회의장이 3일 서울 여의도 국회에서 열린 '비상계엄 해제 1주년 기억행사' 다크투어에서 도슨트로 참여해 시민들과 함께 계엄군이 들이닥쳤던 본관 233호 외부를 돌아보고 있다. 2025.12.3 국회사진기자단







