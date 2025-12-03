본문 바로가기
한국에너지공과대, 기후·에너지 전환 분야 글로벌 연구 확장

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.03 19:59

독일 포츠담 기후영향연구소와 국제 공동연구

한국에너지공과대, 기후·에너지 전환 분야 글로벌 연구 확장
한국에너지공과대학교(KENTECH)는 일 기후위기 대응과 에너지 전환 분야의 세계적 연구기관 독일 포츠담 기후영향연구소(Potsdam Institute for Climate Impact Research, PIK)와 국제 공동연구·인재 교류 확대를 위한 협력을 추진했다고 3일 밝혔다.


켄텍은 이날 PIK와 연구 네트워크를 공식화하는 업무협약을 체결했다. PIK는 복잡계 연구, 기후영향평가, 지속가능한 에너지 전환 분야에서 세계적으로 영향력 있는 연구기관 중 하나로 평가된다. 켄텍은 2021년 PIK의 위르겐 쿠르츠 교수를 해외초빙 석좌교수로 임용해 협력 기반을 구축해 왔다.

협약 주요 내용은 ▲연구 성과 공유를 위한 공동 행사 개최 ▲학생 및 연구자 교류 프로그램 운영 ▲교육 및 연구성과 자료 공유 등이다. 양 기관은 기후·에너지 분야의 글로벌 현안을 해결하기 위한 공동연구를 촉진하고, 차세대 연구자들이 국제 연구 경험을 쌓을 수 있도록 협력을 확대해 나갈 계획이다.


박진호 총장직무대행은 "PIK는 기후·에너지 전환 분야에서 세계적으로 가장 영향력 있는 연구기관 중 하나다"며 "기후위기 대응은 단일 기관이 해결할 수 없는 글로벌 도전으로, 이번 협력을 기반으로 지속가능한 미래를 위한 인재 양성 및 사회적 기여를 확대해 나가겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
