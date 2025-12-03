AI가 인터넷·TV 요금제 추천한다…'픽클AI' 출시

102개 판매처 요금·프로모션 실시간 비교

인공지능(AI) 기반 통신 테크 플랫폼 '픽클AI(PICKKLE AI)'가 정식 출시됐다. 픽클AI는 AI 분석 기술을 인터넷·TV 요금제 비교 서비스에 직접 적용한 플랫폼으로, 복잡한 통신 시장에 AI를 접목해 소비자 편익을 극대화한다는 점에서 의미가 크다.

3일 ㈜픽클네트웍스에 따르면 픽클네트웍스는 120만명의 회원을 보유한 '아이캠펑'을 운영하는 MZ세대 디지털 마케팅 전문기업 ㈜캠펑의 통신사업부가 분사해 설립됐다. 통신 요금제 비교·추천 분야에 AI 기술을 결합해 사용자 맞춤형 서비스 혁신에 집중하고 있다.

픽클AI는 102개 온라인 통신 판매 업체의 요금제·유심 패키지·인터넷 결합 상품 및 프로모션 정보를 실시간 분석하는 AI 엔진을 기반으로 한다. 사용자가 조건을 입력하면 AI가 이를 즉시 해석해 최적의 요금 조합을 제시하며, 기존처럼 소비자가 직접 여러 요금제를 비교할 필요가 없도록 구조화된 정보를 제공한다.

픽클AI는 통신사별 고객 혜택, 인터넷·TV 요금, 유심·인터넷 결합 상품, 각종 할인 및 실시간 프로모션 정보를 매일 자동으로 비교·분석해 최적 조건을 제안한다. 전체 상담과 가입 절차는 비대면으로 운영된다. 이용자는 픽클AI 웹사이트에서 '3초 견적' 기능으로 가장 유리한 조건을 확인할 수 있으며, 이후 안내부터 가입 완료·설치까지 모든 과정이 원스톱으로 처리된다. 긴 전화 상담, 불투명한 가격 안내, 복잡한 가입 절차 등을 크게 개선할 수 있다는 점에서 기대가 크다.

서지원 픽클네트웍스 대표는 "복잡한 상담 절차와 불투명한 고객 지원금 등으로 인해 소비자들이 겪어온 불편을 AI 기술로 해결할 수 있다고 판단했다"며 "픽클AI 출시를 계기로 인터넷 TV 분야에서 통신 시장 전반에 투명하고 신뢰할 수 있는 서비스 환경을 구축하는 데 집중하겠다"고 밝혔다.





