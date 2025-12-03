[포토] 언쟁하는 장경태-신동욱

장경태 더불어민주당 의원이 3일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 성추행 의혹과 관련해 이해충돌을 이유로 법사위 퇴장을 요구하는 신동욱 국민의힘 의원의 발언에 항의하고 있다.







