별이 내린 순천만국가정원 '산타가든'…행복 메시지 전달

대형트리부터 산타빌리지·산타버스까지

순천만국가정원이 '바쁜 산타도 쉬어가는 산타가든'이라는 콘셉으로 정원 곳곳을 크리스마스 분위기 물씬 풍기는 윈터빌리지로 조성하고 있다.

순천만국가정원 밤을 빛내는 호수정원 대형트리. 순천시 제공 AD 원본보기 아이콘

우선 동문 입구를 시작으로, 호수정원 무대에는 높이 13m의 대형트리가 설치되며 산타가든의 중심 무대가 완성됐다.

이번에 설치된 대형트리는 서울 롯데타워 등 수도권 랜드마크에 설치됐던 프리미엄 트리로, 순천만국가정원에 최초로 도입된 사례다. 수도권에서만 접할 수 있었던 고품격 크리스마스 연출을 정원에서도 경험할 수 있다는 점에서 큰 의미를 갖는다.

이달 중순에는 이 대형트리를 중심으로 '산타빌리지'가 들어선다. 크리스마스 과자, 장난감, 세계여행 등을 콘셉으로 공간을 구성해 관람객들이 동화 속 마을에 거니는 듯한 경험과 추억을 가질 수 있도록 준비할 예정이다.

한편 정원의 주요 공간도 각기 다른 크리스마스 테마로 변신한다. 식물원 입구는 '레드 크리스마스' 콘셉트로 꾸며지고, 시크릿 어드벤처는 '화이트 크리스마스' 분위기로 채워져 공간마다 색다른 겨울 감성을 선사한다. 특히 테라피가든에서 크리스마스 한정판 디퓨저 만들기 체험이 진행되고 있어, 체험객들에게 정원 속 힐링과 크리스마스의 설렘을 동시에 전하고 있다.

기존 애니벤져스 퍼레이드에 활용됐던 관람차는 크리스마스 버전으로 새로 단장한 '산타버스'로 운영될 예정이며, 플로리스트와 협업한 크리스마스 회전목마도 새롭게 선보여 동화 같은 풍경을 더할 계획이다. 프랑스가든과 낙우송길에는 조명이 더해져 12월의 밤을 더욱 따뜻하게 비추는 '나이트 산타가든'의 분위기가 연출된다.

20부터 25일까지는 '산타가든 위크(가칭)'가 운영된다. 만들기 체험, 보물찾기, 참여형 이벤트 등 다양한 프로그램을 선보이며 크리스마스를 정원에서 즐길 수 있는 특별한 축제의 장을 마련할 계획이다.

노관규 순천시장은 "이번 산타가든은 단순한 장식이 아닌, 정원 전체가 크리스마스 스토리 공간으로 변환하는 시도"라며 "시민과 관광객 모두가 겨울의 낭만과 따뜻한 휴식을 느낄 수 있는 생태도시 순천에서 한 해를 보내는 특별한 시간이 되었으면 한다"고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>