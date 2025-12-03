목원대 "중국 현지 교육기관과 '전공심화·예술교육' 교류 강화"

목원대가 중국 현지 교육기관과 전공심화과정 연계 및 예술교육 교류를 강화한다.

목원대는 이희학 총장과 국제협력처 관계자 등이 최근 중국 베이징시·톈진시·허베이성 랑팡시 소재의 주요 교육기관을 방문해 대학 간 학생·교원 교류 확대, 전공심화 및 학사 연계 프로그램 추진 등을 협의했다고 3일 밝혔다.

이희학 총장은 최근 중국 텐진미술학원을 방문해 구지걸 총장과 양 대학 간 교류협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다.

방문단은 먼저 베이징경제관리직업학원을 찾아가 양 대학 간 전공 심화 프로그램 운영 방안과 교과 연계, 학생 지원 체계 등을 논의하고 상호 협력을 강화키로 했다.

이어 중국예술연구원 방문에서는 학술·예술 연구 및 향후 협력 방향을 논의하면서 그간의 교류 관계를 토대로 학술 창작·연구, 연구자·학생 인적교류 등으로 교류 영역을 확장하는 데 공감대를 형성했다.

허베이성 랑팡에서는 언어와 전공을 결합한 교육 모델과 예술계 진학 방안이 주된 의제로 올랐다.

방문단은 윤택그룹 산하 허베이디지털과기직업학원을 찾아 전공심화 과정에서 요구되는 한국어 능력과 전공 적응 문제를 중심으로 논의를 진행했다. 이 과정에서 허베이디지털과기직업학원은 전문대 재학 기간 중 한국어 교육을 선제적으로 도입해 학생들의 학사 진학 준비를 강화할 것을 약속했다.

톈진미술학원과는 교육협력 강화를 위한 업무협약을 체결해 본격적인 학술 및 예술교류 협력의 물꼬를 텄다. 또 학생·교직원 교류, 공동연구 추진 등 향후 협력 분야에 대한 구체적인 내용을 협의했다.

이희학 목원대 총장은 "목원대는 중국 유수 교육기관과 협력을 강화해 학생들에게 다양한 진학·유학 경로를 제공하고 예술·디지털·인문 등 분야에서 국제 교육 네트워크를 넓혀 갈 것"이라며 "무엇보다 실질적인 교류 프로그램을 지속해 발굴, 한국과 중국 양국 학생이 체감할 수 있는 성과를 낼 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자



