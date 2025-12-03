전주대, 지역 5개 대학과 RISE사업 추진 '맞손'

군장대·우석대·전북과학대 등

전주대학교가 군장대학교, 우석대학교, 전북과학대학교, 전주기전대학교, 호원대학교와 RISE사업 추진을 위해 손을 맞잡았다.

전주대는 RISE사업 Track III -1, Track III -2 과제 책임자와 각 대학 주요 관계자들이 참석한 가운데 지속가능한 평생학습 생태계 조성을 위한 업무 협약을 체결했다고 3일 밝혔다.

이날 협약식에는 성과를 극대화하고 지속가능한 지역 평생교육 생태계 조성을 위한 협력 체계 방안을 논의했다.

이번 업무 협약을 통해 각 대학은 ▲대학 간 공동 교육과정 기획·운영 및 평생교육 프로그램 협력 ▲다양한 학습자 대상 맞춤형 교육모형 개발을 통한 지역 인재 공동 양성 ▲평생교육 기반 데이터의 구축·활용을 위한 정보 공유 및 운영 협력 ▲지역 평생교육 생태계 조성을 위한 지산학 협력 연계 활동 공동 추진 등에 적극 협력하기로 했다.

각 대학은 이번 협약을 통해 지역 평생학습의 공동 플랫폼을 구축하고, 대학 간 교육 자원을 연계·공유하는 통합 협력 체계를 본격적으로 만들어갈 예정이다.

특히 공동 교육과정 운영, 평생교육 데이터 기반 강화, 지산학 협력 확대, 성과공유 및 홍보 공동 추진 등을 통해 전북권 전체가 하나의 학습 생태계로 유기적으로 연결되는 기반을 마련해 나갈 계획이다.

한동숭 전주대 교수는 "이번 협약은 대학들이 보유한 교육 자원과 평생학습 역량을 공유해 지역 전체가 함께 성장하는 학습 생태계를 구축하는 데 큰 의미가 있다"며 "공동 교육과정 운영과 지산학 협력 확대를 통해 지역 인재 양성과 평생교육 경쟁력 강화에 적극 기여하겠다"고 말했다.





