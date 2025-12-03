본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전주대, 지역 5개 대학과 RISE사업 추진 '맞손'

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.03 14:33

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

군장대·우석대·전북과학대 등

전주대학교가 군장대학교, 우석대학교, 전북과학대학교, 전주기전대학교, 호원대학교와 RISE사업 추진을 위해 손을 맞잡았다.

전주대학교가 군장대학교, 우석대학교, 전북과학대학교, 전주기전대학교, 호원대학교와 RISE사업 추진을 위해 손을 맞잡았다. 전주대 제공

전주대학교가 군장대학교, 우석대학교, 전북과학대학교, 전주기전대학교, 호원대학교와 RISE사업 추진을 위해 손을 맞잡았다. 전주대 제공

AD
원본보기 아이콘

전주대는 RISE사업 Track III -1, Track III -2 과제 책임자와 각 대학 주요 관계자들이 참석한 가운데 지속가능한 평생학습 생태계 조성을 위한 업무 협약을 체결했다고 3일 밝혔다.


이날 협약식에는 성과를 극대화하고 지속가능한 지역 평생교육 생태계 조성을 위한 협력 체계 방안을 논의했다.

이번 업무 협약을 통해 각 대학은 ▲대학 간 공동 교육과정 기획·운영 및 평생교육 프로그램 협력 ▲다양한 학습자 대상 맞춤형 교육모형 개발을 통한 지역 인재 공동 양성 ▲평생교육 기반 데이터의 구축·활용을 위한 정보 공유 및 운영 협력 ▲지역 평생교육 생태계 조성을 위한 지산학 협력 연계 활동 공동 추진 등에 적극 협력하기로 했다.


각 대학은 이번 협약을 통해 지역 평생학습의 공동 플랫폼을 구축하고, 대학 간 교육 자원을 연계·공유하는 통합 협력 체계를 본격적으로 만들어갈 예정이다.


특히 공동 교육과정 운영, 평생교육 데이터 기반 강화, 지산학 협력 확대, 성과공유 및 홍보 공동 추진 등을 통해 전북권 전체가 하나의 학습 생태계로 유기적으로 연결되는 기반을 마련해 나갈 계획이다.

한동숭 전주대 교수는 "이번 협약은 대학들이 보유한 교육 자원과 평생학습 역량을 공유해 지역 전체가 함께 성장하는 학습 생태계를 구축하는 데 큰 의미가 있다"며 "공동 교육과정 운영과 지산학 협력 확대를 통해 지역 인재 양성과 평생교육 경쟁력 강화에 적극 기여하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이 자격증 있으면 월 400만원?"…기업들이 돈 더 얹는 '핵심 스펙' 정체

"韓 가면 꼭 가야 해" 외국인 구매액 1兆 달성한 화장품 성지

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

쿠팡의 허술한 보안…퇴직자가 수개월 회사 채팅 엿봐

지난해 태어난 신생아 기대수명 83.7년

새로운 이슈 보기