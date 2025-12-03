'108홀 국내 최대'… 충남도립파크골프장, 내년 착공

환경영향평가 통과로 '본궤도'… 대한파크골프협회 이전·연 1만3000명 교육 가능한 명품 국가 파크골프 허브 기대

국내 최고 수준의 108홀 명품 파크골프장이 충남 청양에 들어선다.

환경영향평가를 최종 통과한 충남도립파크골프장이 내년 3월 첫 삽을 뜨고, 오는 2027년 6월부터 본격적인 라운딩이 가능해지면서 전국 파크골프 수요를 흡수할 '국가 대표급 허브'로 주목받고 있다.

충남도는 최근 금강유역환경청과 충남도립파크골프장 환경영향평가 협의를 마무리하고, 내년 3월 착공을 목표로 후속 행정 절차에 속도를 내고 있다고 3일 밝혔다.

충남도립파크골프장은 청양군 남양면 구룡리 옛 구봉광산 일원 21만 5141㎡ 부지에 총 290억 원을 투입해 대한파크골프협회 이전, 108홀 규모 파크골프장, 사무실, 클럽하우스, 교육센터 등을 갖춘 국내 최대 규모의 파크골프 복합단지로 조성된다.

이 사업은 2023년 3월 김태흠지사와 청양군, 대한파크골프협회가 '협회 충남 이전 업무협약'을 체결하며 본격화했다.

도는 같은 해 10월 기본구상·사전조사 용역을 마치고, 12월부터 기본·실시설계와 환경영향평가 등 핵심 절차를 진행해왔다.

금강유역환경청은 이번 심의에서 ▲환경영향 최소화 ▲공사·운영 중 문제 발생 시 대책 마련 ▲관련 법령 준수 등을 조건으로 평가 협의를 완료했다.

도는 이달 중 충남 지방도시계획위원회 심의, 내년 1월 청양군 도시건축공동위원회 심의를 마친 뒤 사업 결정 및 지형도면을 고시할 계획이다. 이후 실시계획 인가와 사업 발주 절차를 거쳐 2027년 6월 파크골프장을 우선 준공한다.

조일교 도 문화체육관광국장은 "환경영향평가 통과로 동력 확보가 끝난 만큼 계획대로 개장해 도민 체육복지 향상과 지역경제 활성화를 견인하겠다"고 말했다.

시설 구성도 전국 최고 수준이다. 108홀 파크골프장은 36홀씩 3개 면으로 나뉘며 각기 다른 콘셉트의 코스로 꾸며진다. 경기 편의를 위해 티하우스, 파고라 등 휴게 시설도 마련된다.

클럽하우스와 교육센터에는 교육장, 스크린 파크골프 연습장, 헬스장, 운동 처방실, 사우나, 상담실 등 체계적인 교육·체력 관리 시스템을 갖춘다.

연간 지도자·심판 자격검정 1만 3000여 명, 보수교육·연수 5000여 명을 수용하는 국내 최대 교육거점으로도 기능한다.

도는 향후 30년 동안 총비용 573억 원 대비 1217억 원 규모의 편익이 발생할 것으로 평가했다.

또 파크골프장 조성 기간 중 생산유발 450억 원, 부가가치 187억 원, 고용유발 192명 등 전국적 파급 효과도 기대된다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



