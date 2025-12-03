본문 바로가기
민주당전남도당 "윤석열 12·3 계엄 헌정질서 파괴…국민이 지켜"

호남취재본부 심진석기자

입력2025.12.03 11:26

조희대 체제서 진상규명·책임자 처벌 지연
민주주의 복원·개혁 완수 위해 끝까지 노력

민주당전남도당 "윤석열 12·3 계엄 헌정질서 파괴…국민이 지켜"
민주당전남도당은 3일 논평을 내고 "지난해 12월 3일은 대한민국 민주주의가 가장 크게 흔들린 날이자, 국민이 스스로 제동을 걸어 민주주의를 회복한 날"이라고 밝혔다.


민주당 전남도당은 당시 윤석열 정부가 단행한 비상계엄 조치를 "헌정 질서를 뒤흔든 반(反)민주적 폭거다"라고 규정한 뒤 "국민적 저항을 통해 상황이 수습됐다"고 평가했다.

이어 "이재명 정부가 출범했지만, 민주주의 파괴의 잔재가 완전히 정리되지 않았다"고 주장했다.


전남도당은 이날 새벽 추경호 전 국민의힘 원내대표에 대한 구속영장이 기각된 것을 두고도 쓴소리를 냈다.


전남도당은 "사법부가 국민 상식과 멀어진 결정을 반복하고 있다"며 "조희대 체제에서 지난 정권의 반헌법적 시도에 대한 진상 규명과 책임자 처벌이 지연되고 있다. 사법부가 정치적 책임 규명을 가로막을 경우 '제2의 사법 쿠데타'란 평가를 피하기 어려울 것이다"고 언급했다.

끝으로 전남도당은 "12월 3일은 민주주의가 무너질 뻔한 순간이자, 국민이 이를 지켜낸 역사적 날이다"며 "반민주 세력에 대한 진상 규명과 책임 추궁, 민주주의 복원과 개혁 완수를 위해 끝까지 노력하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

