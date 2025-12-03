본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

KB국민은행, 생산적 금융 공급 강화 신용보증 특별출연…4000억 규모

부애리기자

입력2025.12.03 11:04

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
KB국민은행 신관 전경. KB국민은행 제공

KB국민은행 신관 전경. KB국민은행 제공

AD
원본보기 아이콘

KB국민은행이 신용보증기금·기술보증기금과 '생산적 금융 공급 강화 및 글로벌 경쟁력 제고를 위한 업무협약'을 체결했다고 3일 밝혔다.


이 협약은 지난 9월 KB국민은행과 중소벤처기업진흥공단이 생산적 금융 공급 강화를 위해 체결한 업무협약의 후속 조치다.

KB국민은행은 오는 5일부터 총 140억원(신보·기보 특별 출연금 각 50억원, 보증료 지원금 각 20억원)의 출연을 통해 협약 보증서를 담보로 약 4000억원 규모의 대출을 지원한다.


특별출연 협약보증 대상 기업은 3년간 보증 비율 100％가 적용되고 최대 0.3%포인트의 보증료 감면 혜택이 제공되는 우대보증서를 발급받을 수 있다. 보증료 지원 협약보증 대상 기업은 2년간 연 1.0%포인트씩, 총 2.0%포인트의 보증료를 지원받아 금융비용 부담을 경감할 수 있다.


지원 대상은 중진공 정책자금 수혜(예상)기업을 우선 지원한다. 신보의 ▲신성장동력산업 영위 기업 ▲유망창업기업 ▲수출 및 해외 진출기업 ▲고용 창출 우수기업 ▲중소기업 기술마켓 등록기업 등을 비롯해 기보의 ▲주력산업 기술경쟁력 강화 기업 ▲주력산업 수출경쟁력 강화 기업 ▲중소기업 경쟁력 강화 기업 ▲창업생태계 조성 기업 ▲지속 가능 성장(ESG) 기업 등이다.

특히 중진공의 정책자금을 이미 사용 중이거나, 사용이 예정된 기업을 우선 지원함으로써 정책자금과 연계를 강화한다. 이외에도 신보·기보의 주요 보증 대상 기업군까지 포괄해 국가 핵심 산업 영위 기업의 경쟁력을 높여 생산적 금융 공급을 확대할 예정이다.


앞서 양종희 KB금융지주 회장은 지난 9월 창립기념식에서 "생산적 금융으로의 전환은 모든 금융사의 숙명"이라며 "KB금융은 향후 5년간 110조원 규모의 생산적·포용금융을 본격 공급해 경제의 실질 성장을 돕고, 소상공인·청년·취약계층 등 보다 많은 국민에게 새로운 희망의 불씨를 전하겠다"고 밝힌 바 있다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

"제가 거기 경찰인데"…중고거래하던 경찰, 600만원 보이스피싱 막아

러트닉 "韓日 대미투자 7500억달러, 원전 건설로 시작"

기업대출 늘린 은행들…깡통대출 등 건전성 관리는 숙제

새로운 이슈 보기