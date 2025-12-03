KB국민은행, 생산적 금융 공급 강화 신용보증 특별출연…4000억 규모

KB국민은행 신관 전경. KB국민은행 제공 AD 원본보기 아이콘

KB국민은행이 신용보증기금·기술보증기금과 '생산적 금융 공급 강화 및 글로벌 경쟁력 제고를 위한 업무협약'을 체결했다고 3일 밝혔다.

이 협약은 지난 9월 KB국민은행과 중소벤처기업진흥공단이 생산적 금융 공급 강화를 위해 체결한 업무협약의 후속 조치다.

KB국민은행은 오는 5일부터 총 140억원(신보·기보 특별 출연금 각 50억원, 보증료 지원금 각 20억원)의 출연을 통해 협약 보증서를 담보로 약 4000억원 규모의 대출을 지원한다.

특별출연 협약보증 대상 기업은 3년간 보증 비율 100％가 적용되고 최대 0.3%포인트의 보증료 감면 혜택이 제공되는 우대보증서를 발급받을 수 있다. 보증료 지원 협약보증 대상 기업은 2년간 연 1.0%포인트씩, 총 2.0%포인트의 보증료를 지원받아 금융비용 부담을 경감할 수 있다.

지원 대상은 중진공 정책자금 수혜(예상)기업을 우선 지원한다. 신보의 ▲신성장동력산업 영위 기업 ▲유망창업기업 ▲수출 및 해외 진출기업 ▲고용 창출 우수기업 ▲중소기업 기술마켓 등록기업 등을 비롯해 기보의 ▲주력산업 기술경쟁력 강화 기업 ▲주력산업 수출경쟁력 강화 기업 ▲중소기업 경쟁력 강화 기업 ▲창업생태계 조성 기업 ▲지속 가능 성장(ESG) 기업 등이다.

특히 중진공의 정책자금을 이미 사용 중이거나, 사용이 예정된 기업을 우선 지원함으로써 정책자금과 연계를 강화한다. 이외에도 신보·기보의 주요 보증 대상 기업군까지 포괄해 국가 핵심 산업 영위 기업의 경쟁력을 높여 생산적 금융 공급을 확대할 예정이다.

앞서 양종희 KB금융지주 회장은 지난 9월 창립기념식에서 "생산적 금융으로의 전환은 모든 금융사의 숙명"이라며 "KB금융은 향후 5년간 110조원 규모의 생산적·포용금융을 본격 공급해 경제의 실질 성장을 돕고, 소상공인·청년·취약계층 등 보다 많은 국민에게 새로운 희망의 불씨를 전하겠다"고 밝힌 바 있다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



