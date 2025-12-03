'케이팝 데몬 헌터스' 유튜브 한국 순위 석권

인기곡 세 곡·쇼츠 두 곡 TOP10 진입

추성훈 크리에이터 1위, 이수지 2위

애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 유튜브가 3일 발표한 '2025 연말 결산'에서 압도적 존재감을 드러냈다. 최고 인기곡에서 '골든', '소다 팝', '유어 아이돌' 세 곡이 각각 1위, 3위, 10위에 올랐다. 쇼츠 최고 인기곡에서도 소다 팝이 1위, 골든이 2위를 차지했다.

유튜브는 "댄스 커버, 코스프레, POV 콘텐츠 등에 활용되며 수많은 쇼츠 크리에이터들에게 영감의 원천이 됐다"고 설명했다. 이어 "미국 최고 인기곡 차트에서도 열 곡 가운데 다섯 곡이 케이팝 데몬 헌터스 사운드트랙을 비롯한 K팝이었다"고 덧붙였다.

최고 인기 크리에이터 1위는 추성훈이 차지했다. 솔직하고 소탈한 성격으로 코믹한 일상 콘텐츠를 선보인 점이 주효했다. 시대상을 반영한 페르소나 코미디로 주목받은 이수지의 핫이슈지는 2위에 올랐다.

미쉐린 스타 셰프의 진솔함을 보여준 셰프 안성재는 6위, AI 햄스터 캐릭터로 회사 생활을 그려 큰 공감을 얻은 정서불안 김햄찌는 7위에 올랐다. 유튜브는 "진정성 있는 매력과 참신한 콘텐츠 기획력을 가진 크리에이터들이 높은 관심을 받았다"고 부연했다.

인기 주제 리스트에는 케이팝 데몬 헌터스, '폭싹 속았수다', '오징어 게임' 등 K콘텐츠 세 편이 이름을 올렸다. 게임 관련 주제로는 로블록스와 마비노기 모바일이 인기를 끌었다. 올데이 프로젝트와 하츠투하츠, '미스터 트롯 3' 우승자 김용빈 등 신예 아티스트들도 리스트에 올랐다.

한국 최고 인기곡에서는 유튜브에서 재조명된 우즈의 '드로잉'이 2위, 조째즈의 '모르시나요'가 4위, 마크툽의 '시작의 아이'가 6위에 자리했다. 지드래곤, 아이브, 블랙핑크의 노래도 리스트에 포함됐다.

쇼츠에서는 글로벌 댄스 챌린지 '파소 벰 솔토(3위)', '체스(7위)'와 블랙핑크의 '점프(5위)', 아이브의 '레블 하트(6위)'가 크리에이터들의 열성적 참여를 이끌었다. 쇼츠를 통해 시청자들과 교감하며 곡 발매에 이른 인디 아티스트 현서의 '춘몽'은 9위를 차지했다.





이종길 기자



