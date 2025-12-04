본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

[2025자본투자대상] 글랜우드 1호 펀드, 7년 만에 모든 투자 성공적 회수

이민우기자

입력2025.12.04 15:20

수정2025.12.04 15:27

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

글랜우드프라이빗에쿼티의 1호 펀드가 '2025 아시아자본투자대상'에서 베스트펀드상을 수상했다. 2018년 4500억원 규모로 결성한 이후 7년 만에 모든 투자 건을 성공적으로 회수했다.


글랜우드PE는 2018년 제1호 블라인드 펀드(글랜우드코리아 제1호 사모투자합자회사)를 결성하고 해양에너지, 서라벌도시가스, 한국유리공업(현 LX글라스), PI첨단소재 및 CJ올리브영에 투자했다. 이후 모든 투자 건을 성공적으로 회수하면서 펀드 내부수익률(IRR) 약 30%를 기록했다. 이는 국내 사모펀드 시장에서도 최상위 수준의 운용 성과로 평가된다.

글랜우드PE는 1호 펀드를 통해 대기업 및 다국적 기업의 비핵심 계열사 및 사업부를 인수해 독립 경영체제로 재편하고, 인위적인 구조조정 없이 효율성과 경쟁력을 제고하는 '카브아웃' 전략에 집중했다. 세부 성과는 ▲한국유리공업(2019년 3127억원 인수, 2023년 5904억원 매각) ▲PI첨단소재(2020년 6069억원 인수, 2023년 9687억원 매각) ▲CJ올리브영(2021년 지분 22.6% 4142억원 인수, 2024년 CJ그룹에 7755억원에 매각) 등이다.


이같은 운용 성과와 투자역량을 인정받아 올해 제3호 블라인드 펀드 조성도 성공적으로 마무리했다. 올해 초 자금 모집을 시작한 이후 6개월 만에 총 약정액 1조6000억원을 유지하며 조기마감한 것이다. 특히 이 펀드부터 처음으로 해외 투자자를 대상으로 자금을 유치했다. 캐나다연금투자위원회(CPPIB)와 싱가포르 테마섹 산하 파빌리온캐피탈 등으로부터 약 7000억원 규모의 출자 약정을 확보했다. 국내에서는 국민연금공단, 교직원공제회 등 기존 블라인드 펀드 출자자(LP)들로부터 상당 부분 자금을 재유치했다.

글랜우드프라이빗에쿼티가 4일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘2025 아시아자본투자대상’에서 베스트 펀드 부문 아시아경제대표상을 수상했다. 장범식 아시아경제 대표(왼쪽)가 정종우 글랜우드PE 부대표와 기념촬영을 하고 있다. 2025.12.4 강진형 기자

글랜우드프라이빗에쿼티가 4일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘2025 아시아자본투자대상’에서 베스트 펀드 부문 아시아경제대표상을 수상했다. 장범식 아시아경제 대표(왼쪽)가 정종우 글랜우드PE 부대표와 기념촬영을 하고 있다. 2025.12.4 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘




이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 퇴직연금 무려 나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김수용 '귓불주름' 심혈관 질환?…전문가 "노화 현상, 덜컥 걱정은 일러"

"한국 오빠와 데이트하세요" 한류 여성팬 낚으려던 '사이트' 알고보니

주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡은?

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려

아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극

세운지구 찾은 오세훈 "보존·개발 양립 가능"…첫삽까진 첩첩산중

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기