쿠팡 정보유출 악용한 '미끼문자' 기승…방미통위 "URL 누르지 말라" 경고

URL 클릭하면 계정·결제정보 탈취

보호나라·간편신고 활용해 스팸 여부 확인·신고해야

최근 쿠팡의 개인정보 유출 사고를 악용한 미끼문자가 확산 조짐을 보이면서 이용자 주의가 요구된다. 방송미디어통신위원회는 3일 "쿠팡 개인정보 유출 사고와 민생회복 소비쿠폰 지급 등을 사칭한 악성 스팸이 발생할 수 있다"며 악성앱 설치 유도, 모바일 결제 피해 등에 각별한 경계를 당부했다.

방미통위에 따르면 최근 유포되는 미끼문자는 '주문하신 물건이 배송되었습니다', '민생회복 소비쿠폰 과다지급 환수 안내 및 과징금 부과' 등 출처가 불분명한 내용을 담고 있으며, 메시지 안에 포함된 인터넷주소(URL) 클릭을 유도한다. 이용자가 URL을 누르거나 전화를 받을 경우 정부 기관을 사칭한 가짜 사이트로 연결돼 악성프로그램 설치, 개인정보·금융정보 탈취, 무단 결제, 휴대전화 원격 제어 등으로 피해가 이어질 수 있다는 경고다.

방미통위는 한국인터넷진흥원(KISA)과 함께 통신사 및 삼성전자 등 단말 제조사에 지능형 스팸 필터링 강화를 요청했다고 밝혔다. 이용자는 출처가 불명확한 문자에 포함된 URL을 절대 클릭하지 말고, 카카오톡 '보호나라' 채널에서 문자를 복사·붙여넣기 해 정상 여부를 확인할 수 있다.

불법스팸을 받은 경우 불법스팸 간편신고 앱과 휴대전화 간편신고 기능을 통해 KISA에 신고하면 된다. 방미통위와 KISA는 신고 접수 후 불법 여부를 확인해 통신사업자·삼성전자와 즉시 차단 조치를 진행하며, 관련 데이터를 경찰청·금융위원회 등 유관기관과 공유해 피싱·스미싱 등 피해 확산을 막는 데 활용하고 있다고 설명했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>