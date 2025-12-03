본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

유럽 에센셜, 3년 활동 마무리…아시아 유명 파티시에 협업 디저트 공개

정진기자

입력2025.12.03 10:00

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
유럽 에센셜, 3년 활동 마무리…아시아 유명 파티시에 협업 디저트 공개
AD
원본보기 아이콘

유럽 크림 홍보 캠페인 '유럽 에센셜(Europe Essentials)'이 3년간의 활동을 마무리하며 프랑스 크림의 풍미를 활용한 디저트 2종을 공개했다.


프랑스 크림은 풍부한 자연환경에서 자란 소의 원유로 만들어지며, UHT 열처리를 통해 신선함과 맛을 유지한다. 올해 영상 제작에 참여한 '르몽블랑' 전선혜 셰프는 털실과 니트 패턴에서 영감을 얻은 무스 케이크를 선보였다. 두 제품 모두 초콜릿을 공통 재료로 사용해 프랑스 크림 특유의 풍성한 질감을 표현했으며, 털실 케이크에는 라즈베리, 니트 케이크에는 커피 무스를 더해 다양한 재료와의 조화를 보여줬다.

유럽 연합(EU)의 지원을 받아 프랑스 국립 낙농 협의회(CNIEL)가 추진한 '유럽 에센셜: 프렌치 크림, 그 순수한 우수성(Europe Essentials: French Cream, Pure Excellence)' 캠페인은 2023년부터 한국, 중국, 대만, 싱가포르 등 아시아 4개 지역에서 운영됐다. 올해 캠페인이 종료되며, 그동안 국내외 제과업계와 미식 문화 전반에 프랑스산 크림의 특징과 가치를 알리는 데 기여해왔다.


아울러 매년 진행된 '페이스트리 챌린지'와 '프렌치 크림 파티시에 경연대회'를 통해 차세대 제과 인재를 발굴했으며, 2023년 홍문섭, 2024년 정세림, 2025년 길지호 셰프가 각각 우승을 차지했다. 또한 전국 제과제빵과 학생을 대상으로 한 프랑스 크림 특강과 현직 종사자를 위한 크림 아틀리에를 함께 운영했다.


프랑스 국립 낙농협의회 관계자는 "2020-2022년 '크림 오브 유럽(Cream of Europe)'의 뒤를 이어 2023-2025년 '유럽 에센셜' 캠페인을 성공적으로 마무리했다"며 "앞으로도 프랑스 크림에 대해 셰프, 홈베이커, 제과제빵과 학생들의 지속적인 관심을 부탁드린다"고 말했다.

아시아 각국 파티시에와 협업해 제작된 영상과 레시피는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.


한편, '유럽 에센셜'은 오는 12월 캠페인 인스타그램 '크림에센셜'을 통해 감사 이벤트를 진행할 예정이며, 당첨자에게는 프랑스 크림이 포함된 선물박스와 디저트 상품권을 제공할 계획이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

"제가 거기 경찰인데"…중고거래하던 경찰, 600만원 보이스피싱 막아

러트닉 "韓日 대미투자 7500억달러, 원전 건설로 시작"

기업대출 늘린 은행들…깡통대출 등 건전성 관리는 숙제

새로운 이슈 보기