포천시-포천교육지원청, 학생통학 순환버스 '포춘버스' 현장 점검실시

경기 포천시(시장 백영현)와 포천교육지원청(교육장 소성숙)은 지난 2일 금호어울림(포천아이파크) 버스정류장에서 포천권역 학생통학 순환버스 '포춘버스' 현장 탑승 행사를 진행했다.

이번 행사는 양 기관이 공동으로 추진 중인 학생통학 안전 강화 정책의 일환으로, 실제 학생들의 등교 시간대에 맞춰 시장과 교육장, 포천경찰서 직원 등이 버스에 동행해 노선 운영 상황과 학생 이용 편의를 직접 점검하기 위해 마련됐다.

포춘버스는 현재 소흘권역과 포천권역 등 2개 노선으로 운영하고 있으며, 학생들의 실제 이용 패턴을 분석해 노선을 설계해 통학 소요시간을 단축하고 이동 부담을 크게 줄였다.

또한 포춘버스는 올해부터 '헬로버스 2.0' 시스템을 도입해 △실시간 차량 위치 조회 △차량 도착 정보 알림 등 기능을 제공함으로써 학생들이 보다 안전하고 예측 가능한 통학 환경을 이용할 수 있도록 하고 있다.

백영현 포천시장은 "학생들이 안전하게 통학할 수 있는 환경을 마련하는 것은 지자체의 중요한 책무"라며 "앞으로도 통학 불편 사항을 적극적으로 해결하기 위해 교육지원청과 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.

포천시는 향후 포춘버스의 권역별 확대와 정류장 시설 개선 등 보다 나은 통학환경 조성을 위해 지원을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



