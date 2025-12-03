"소상공인 성장 단계별 디지털 전환 지원 프로그램 필요"

제2차 소상공인 릴레이 간담회

업종별 디지털 전환 성공 사례 공유

소상공인의 성장 단계와 디지털 성숙도에 맞는 차별화된 디지털 전환 지원 프로그램이 필요하다는 의견이 나왔다.

이병권 중소벤처기업부 제2차관이 3일 서울 마포구 드림스퀘어에서 열린 제2차 소상공인 릴레이 간담회에서 인사말을 하고 있다. 중기부 AD 원본보기 아이콘

3일 중소벤처기업부는 서울 마포구 드림스퀘어에서 소상공인 디지털·인공지능 전환을 주제로 '제2차 소상공인 릴레이 간담회'를 개최했다고 밝혔다. 이병권 제2차관 주재로 열린 이번 간담회는 소상공인 디지털 혁신 지원을 위한 다양한 의견을 청취하고 향후 정책 방향을 수립하기 위해 마련됐다. 자리에는 업종별 소상공인과 디지털·인공지능 전문가, 기술공급기업 대표 등을 비롯해 디지털 혁신에 관심 있는 일반 소상공인 20여명도 참석했다.

이날 정수정 중소벤처기업연구원 연구위원은 '소상공인 디지털·인공지능 전환 필요성과 성공사례 및 시사점'을 주제로, 소상공인 디지털 혁신의 중요성과 업종별 성공사례 분석 및 맞춤형 정책 전략에 대해 소개했다. 이어 한상민 그로또시즌 대표는 본인의 디지털 전환 경험과 플랫폼사와의 협업 경험을 공유해 관심을 받았다.

이어진 패널토론에서는 수제버거 브랜드 데일리픽스를 운영하는 최종원 대표가 성장 단계와 디지털 성숙도에 따른 차별화된 지원 프로그램이 필요하다는 점을 강조했다. 인공지능 기술 공급기업인 파이온코퍼레이션의 전찬석 대표는 디지털 역량과 인력이 부족한 소상공인이 인공지능을 활용해 홍보영상을 제작·활용한 사례를 소개하며, 인공지능 기술에 쉽게 접근할 수 있는 기반 조성이 필요하다는 의견을 전했다.

이병권 제2차관은 "소상공인의 디지털 경영 환경이 급변하는 시기에 디지털 혁신은 경쟁력 제고와 지속 성장을 위한 핵심 전략"이라며 "앞으로 다양한 지원방안을 마련하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



