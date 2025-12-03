본문 바로가기
베일 벗는 CES 2026…LG이노텍·전자, 미래차·AI 청사진 공개

박준이기자

입력2025.12.03 10:00

시계아이콘01분 25초 소요
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

韓기업들 대거 출격, 미래 기술 선보여
LG이노텍, 미래 모빌리티 테마 마련
'언더 디스플레이 카메라 모듈' 첫 선
LG전자, 5일 현지서 사전 행사 개최

내년 1월 6~9일 미국 라스베이거스에서 개최되는 'CES 2026'에 국내 기업들이 참가해 미래차·공감지능 등 다양한 비전을 선보인다. LG이노텍과 LG전자는 내년 전시를 예고하는 초청장을 공개했다.


LG이노텍은 CES 2026에 참가해 자율주행·전기차 등 미래 모빌리티 혁신 솔루션을 대거 선보일 예정이라고 3일 밝혔다. LG이노텍은 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀 초입에 '미래 모빌리티' 단독 테마로 전시 부스를 마련하고, 관련 제품 35종을 선보인다.

이번 CES에서 LG이노텍은 부품 단위를 넘어 '고객 맞춤형 미래 모빌리티 솔루션' 기업으로의 도약을 목표로, 하드웨어는 물론 인공지능(AI) 등이 접목된 소프트웨어를 포함한 솔루션 형태로 전시제품을 선보일 계획이다. 이를 위해 LG이노텍은 제품 전시방식에 변화를 줬다. 부품 단위의 전시제품을 나열하는 대신 자율주행차와 전기차(EV) 등 미래 모빌리티를 대표하는 두 개의 테마를 앞세워, 각 목업(전시 모형)에 핵심 융·복합 솔루션을 탑재해 공개한다.


LG이노텍이 고객사에 발송한 CES 2026 초청장 이미지. LG이노텍.

LG이노텍이 고객사에 발송한 CES 2026 초청장 이미지. LG이노텍.

원본보기 아이콘

자율주행 컨셉카 목업에는 센싱·통신·조명 등 차량 내·외부를 아우르는 AD(자율주행)·ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)용 부품 20종이 탑재됐다. 특히 차량 내부용 인캐빈(In-Cabin) 센싱 솔루션 제품군은 목업의 핵심이다. 이번에 신제품 '언더 디스플레이 카메라(Under-Display Camera) 모듈'을 처음 선보인다.


뿐만 아니라 LG이노텍은 아동감지(CPD) 기능이 장착된 '차세대 디지털키 솔루션'처럼, 다양한 기술을 하나의 제품에 담아 차별적 고객가치를 제공하는 융·복합 제품에도 무게를 싣는다. 안전한 자율주행을 위한 외부용 센싱 제품도 선보인다. LG이노텍이 자체 개발한 AX(AI 전환) 기반 소프트웨어를 통해 렌즈 세정 기능을 한층 고도화한 '액티브 클리닝 카메라 모듈', FMCW(주파수 변조 연속파) 라이다(LiDAR), 레이더(Radar) 등이 대표적이다.

전기차 목업에는 '무선 BMS(배터리 관리 시스템)', BMS/BJB(배터리 정션 박스) 기능을 하나로 결합한 'B-Link(Battery Link)' 등 LG이노텍이 보유한 핵심 파워·모터 제품 15종이 포함된다. 문혁수 대표는 "LG이노텍은 CES 2026을 미래 모빌리티 선도 기업 입지를 한층 확고히 하는 계기로 만들 것"이라며 "앞으로도 차별적 고객가치를 제공하는 혁신 제품 및 기술을 지속 선보이며, 고객의 비전을 함께 실현하는 신뢰받는 기술 파트너로 자리매김할 것"이라고 말했다.


LG전자가 미국 라스베이거스에서 현지시간 1월 5일 진행하는 'LG 월드 프리미어'의 초청장을 공개했다. LG전자.

LG전자가 미국 라스베이거스에서 현지시간 1월 5일 진행하는 'LG 월드 프리미어'의 초청장을 공개했다. LG전자.

원본보기 아이콘

LG전자는 CES 2026 참석에 앞서 개막 전날인 5일 사전 공개 행사 'LG 월드 프리미어'를 연다. 현지시간 1월 5일 오전 8시부터 미국 라스베이거스 만달레이베이 호텔에서 'Innovation in tune with you(당신에게 맞춘 혁신)'을 주제로 열린다.


LG전자는 집 안에서부터 모빌리티, 상업용 공간 등 다양한 장소에서 제품과 솔루션들이 서로 연결돼 고객을 중심으로 맞춰지고, 일상을 조화롭게 조율하는 '공감지능(Affectionate Intelligence)'의 진화 모습을 소개할 계획이다. 이는 인공지능의 지향점을 '인간 중심의 혁신'으로 재정의한 것이다. 류재철 최고경영자(CEO)가 대표 연사로 무대에 오를 예정이며 미디어, 파트너사 관계자 등 1000여명을 현장에 초청한다.


한편 LG이노텍은 이달 중순부터 홈페이지에 'CES 2026' 이벤트 페이지를 별도 마련해 주요 전시제품 및 전시현황 등 정보를 제공한다. LG전자도 LG 월드 프리미어를 LG전자 홈페이지, 유튜브, 엑스 등에서 생중계할 예정이다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr
