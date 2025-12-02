내년 출판단체 리더십 교체 앞두고 출판계 '통합 리더십' 촉구

내년 출협·출판인회의 회장 선거

전현직 출판단체장 연대 성명 발표

"내년 선거, 통합리더십 계기 삼아야"

내년 초 출판계 리더십 교체를 앞두고 전·현직 출판단체장들이 이번 선거를 독단과 반목의 시대와 결별하고 새로운 통합의 리더십을 다시 세우는 계기로 삼아야 한다고 촉구하고 나섰다. 내년 초엔 대한출판문화협회 회장, 한국출판인회의 회장 선거가 열리고, 공석인 한국출판문화산업진흥원 원장 임명도 예상된다.

전·현직 출판단체장들은 2일 성명서를 통해 "지금 한국 출판계는 거대한 안팎의 도전에 직면해 있다"며 "밖으로는 유례없는 독서율 저하와 스마트 미디어의 범람이 책의 설 자리를 위협하고 있고, 안으로는 생존을 위한 처절한 몸부림이 '각자도생'이라는 이름 아래 파편화돼 출판 생태계의 다양성과 건강을 해치고 있다"고 말했다.

이어 최근 출판계의 반목과 갈등을 지적했다. "안타깝게도 '불통과 갈등'의 시간을 보냈다는 사실을 고백해야 한다. 서로의 다름을 인정하고 지혜를 모으기보다 목소리는 제각기 흩어져 있을 뿐, 하나의 힘 있는 요구로 모이지 못했다"며 "출판계 전체를 대표해 책임 있게 말하고 끝까지 밀어붙이는 힘은 오히려 희미해졌다. 갈라진 목소리 때문에 출판계 전체의 교섭력은 반감됐다"고 꼬집었다.

그러면서 내년 초로 다가온 대한출판문화협회장 선거에서 흩어진 목소리를 하나로 모아낼 수 있는 새로운 리더십이 필요하다며 세 가지 조건을 제시했다. 첫째, 경청과 화합의 리더십을 복원할 것. 둘째, 각자도생을 넘어 연대의 시스템을 구축할 것. 셋째, 과거의 관습과 결별하고 미래를 향한 비전을 제시할 것.

마지막으로 지금 시기의 중요성을 놓치지 말아야 한다며 "K-콘텐츠가 세계 무대에서 각광받는 지금이야말로 출판이 다시 한번 'K-콘텐츠의 원천'으로 자리매김할 수 있는 골든타임"이라고 역설했다.

이하 통합 리더십 촉구 연명자 명단

▲[대한출판문화협회] 나춘호(예림당 회장, 전 회장), 이정일(일진사, 전 회장), 고영수(청림출판, 전 회장), 박종관(한국삐아제, 전 부회장)

▲[출판도시문화재단] 고영은(뜨인돌, 전 이사장), 강성민(글항아리, 현 이사장)

▲[파주출판문화정보산업단지 사업협동조합] 한정희(경인문화사, 현 이사장)

▲[파주출판문화정보산업단지 입주기업체협의회] 김승기(생능, 전 회장)

▲[학습자료협회] 유정묵(한서출판사, 현 회장)

▲[한국과학기술출판협회] 성석경(원교재사, 전 회장)

▲[한국그림책출판협회] 김구경(고래뱃속, 현 회장)

▲[한국기독교출판협회] 이승하(전 회장), 박종태(현 회장)

▲[한국아동출판협회] 조은상(영교, 전 회장), 이병수(아람북스, 현 회장)

▲[한국인문출판협의회] 김영환(다운샘, 전 회장), 하운근(학고방, 전 회장), 윤관백(선인, 전 회장)

▲[한국출판문화진흥재단] 윤청광(동국출판사, 전 이사장), 김종수(한울, 전 이사장), 김철미(백산서당, 현 이사장)

▲[한국출판인회의] 한철희(돌베개, 전 회장), 이정원(들녁, 전 회장), 김학원(휴머니스트, 전 회장), 김태헌(한빛미디어, 전 회장), 이광호(문학과지성사, 현 회장)

▲[한국출판협동조합] 권혁재(학연문화사, 전 이사장), 주정관(북스토리, 현 이사장)

▲[한국학술출판협회] 강희일(다산, 전 회장), 주병오(지구문화사, 전 회장), 진욱상(백산, 전 회장), 김진환(학지사, 전 회장), 한봉숙(푸른사상사, 전 회장), 박찬익(박이정, 현 회장)

▲[통합 리더십 추진 모임] 김태웅(동양북스, 간사)





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



