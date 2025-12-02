구자은 LS그룹 회장, LS 마린솔루션 지분 첫 매입

구자은 LS그룹 회장이 최근 LS 마린솔루션 주식을 장내에서 직접 매수한 것으로 확인됐다. 지난해 8월 LS전선 자회사로 편입된 뒤 구 회장이 이 회사 지분을 사들인 것은 이번이 처음이다.

2일 금융감독원 전자공시에 따르면 구 회장은 지난달 20일부터 27일까지 일주일간 LS 마린솔루션 주식 1만9540주를 매입해 지분 0.03%를 확보했다. 시장에서는 다수 계열사 중 LS 마린솔루션을 선택해 투자에 나선 점에 주목하고 있다.

LS 마린솔루션은 해저케이블 포설선과 시공 능력을 함께 보유한 국내 유일 사업자로, 최근 정부가 추진 중인 '서해안 에너지고속도로' 사업과 맞물려 성장성이 부각되고 있다. 서해안 에너지고속도로는 전남 해남∼충남 태안∼서인천 430㎞ 구간과 전북 새만금∼태안∼영흥 190㎞ 구간 등 4개 노선에 약 12조원을 투입해 송배전 인프라를 구축하는 대형 사업이다.

해저 전력망을 설치하려면 해저케이블과 이를 매설하는 포설선이 필수다. LS 마린솔루션은 케이블 적재 중량 1만3000t, 총 중량 1만8800t 규모의 초대형 고전압직류(HVDC) 포설선을 신규 건조 중으로, 향후 사업 대응력을 높일 장비로 평가된다.

최근 정부가 150조원 규모의 국민성장펀드 운용 방안을 가시화한 점도 시장의 관심을 키우고 있다. 이 가운데 50조원은 에너지고속도로 등 인프라 투자에 배정될 예정이며, 정부와 민간이 각각 75조원씩 조성하는 구조다. 업계에서는 해당 사업군에 LS 마린솔루션이 포함될 가능성에 주목하는 분위기다.

해상풍력 분야 확장도 이어지고 있다. LS 마린솔루션은 지난달 LS머트리얼즈와 함께 전라남도와 해상풍력 설치항만 구축을 위한 투자 협약을 체결했다. 설치항만은 풍력터빈 등 대형 기자재의 보관·조립·운송·설치·유지보수에 필요한 핵심 기반시설이다.

이 같은 사업 흐름은 최근 주가에도 반영되고 있다. LS 마린솔루션 주가는 기관 매수세가 유입되며 10영업일 동안 약 10% 상승했다는 분석이 나온다.

업계 관계자는 "LS 마린솔루션은 서해안 에너지고속도로 주요 가치사슬로 평가받는다며 구자은 회장의 지분 매입 소식과 국민성장펀드 기대감이 더해지면서 주가에 탄력이 붙은 것으로 보인다"고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr



