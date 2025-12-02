본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

김양훈 완도군의장, 자치발전 대상 '기초의회 의정대상' 영예

호남취재본부 이준경기자

입력2025.12.02 19:00

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

군민 삶의 질 높인 정책·균형 리더십 인정

완도군의회 김양훈 의장이 한국자치신문 창간 11주년을 맞아 열린 '자치발전 대상 시상식'에서 '기초의회 의정 대상'을 수상했다.


2일 군의회에 따르면 김 의장은 군민 삶의 질 향상과 지역 발전을 목표로 한 의정활동에서 성과를 인정받았다. 특히 민생 현장을 중심에 둔 조례 제정과 제도 개선 작업을 꾸준히 추진해 의정 수준을 한 단계 높였다는 평가다.

김양훈 완도군의장이 '자치발전 대상 시상식'에서 '기초의회 의정 대상'을 수상했다. 완도군의회 제공

김양훈 완도군의장이 '자치발전 대상 시상식'에서 '기초의회 의정 대상'을 수상했다. 완도군의회 제공

AD
원본보기 아이콘

후반기 의장 취임 이후에는 의회 본연의 감시·견제 기능을 강화하면서도 집행부와의 소통·협력도 병행해 '균형 의회' 모델을 구축했다는 점이 공로로 꼽혔다.

주최 측은 "김 의장은 책임 있는 의정 수행을 통해 지역 변화의 흐름을 만들었다"며 "창간 11주년 의미를 더하는 수상이 됐다"고 밝혔다.


김 의장은 "이번 상은 군민의 응원과 동료 의원, 의회사무과 직원들의 노력이 함께 만든 결과"라며 "군민 행복과 완도의 미래를 위해 더욱더 책임 있게 의정활동에 임하겠다"고 말했다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

익숙한 그 빨간 통조림…"우리 제품은 빈곤층이 사요" 발언한 부사장 결국 쫒겨났다 익숙한 그 빨간 통조림…"우리 제품은 빈곤층이 사... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

두 번 접는 스마트폰 '트라이폴드'…펼치면 10인치 대화면

쿠팡 탈퇴 왜 이리 복잡해?…"산 넘고 물 건너 바다 건너야" 분통

스트레스 풀려는 신입사원 혼밥 가려다…"같이 먹자" 부장님 말에 '깜짝'

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

치킨 한마리 맞아? 이젠 주문할때 메뉴판 'g' 확인하세요

올 수능, 가채점 분석하니…최상위권은 '영어'가 변수

새로운 이슈 보기