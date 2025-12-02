만취한 90세 운전자, 美새너제이 근교 유명커피숍 전속 돌진

사고 당시 매장에는 아무도 없어

미국 캘리포니아주에서 90세 운전자가 커피숍을 향해 전속력으로 돌진하는 영상이 공개돼 충격을 주고 있다. 수사에 나선 현지 경찰은 운전자가 만취 상태에서 차량을 몬 것으로 보고 있다.

1일(현지시간) 미국 ABC뉴스, 뉴욕포스트 등에 따르면 추수감사절 연휴 첫날인 지난달 27일 오후 9시쯤 미국 캘리포니아주 새너제이 근교에서 고속으로 달리던 볼보 승용차가 지역의 유명 커피숍(Los Gatos Coffee Roasting Company)을 정면으로 들이받았다.

지난달 27일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산호세 교외에서 90세 운전자가 몰던 차량이 최고 속도로 주행하다가 카페를 들이받고 있는 모습. WABC TV 캡처 AD 원본보기 아이콘

다행히 당시 매장에는 아무도 없어 사고 차량 운전자를 제외하고 다친 사람은 없는 것으로 전해졌다.

사고 당시 순간의 모습이 거리 폐쇄회로(CC)TV에 그대로 포착됐다. CCTV 영상에는 차량이 고속으로 커피숍 유리문을 부순 채 내부로 돌진하면서 매장이 산산조각 나는 모습이 담겼다. 사고 영상에는 앞 유리창이 깨진 검은색 세단이 파괴된 잔해 위에 놓여 있는 모습도 담겨 있다.

현재까지 경찰 조사 결과 추수감사절 밤 커피숍을 들이받은 90세가량의 운전자는 술에 취해 있었을 가능성이 높은 것으로 파악됐다. 현재 사고 차량의 운전자는 병원으로 이송돼 치료받고 있다.

커피숍 주인 테리 호프는 WABC-TV에 "엄청난 파괴에 큰 충격을 받았지만, 다행히 차량 운전자 외에는 매장에서 아무도 다친 사람이 없어서 정말 감사하고 있다"고 말했다.

경찰은 "음주 운전 가능성을 포함해 모든 요소를 검토하고 있다"며 "사고 당시 커피숍 매장은 비어 있는 상태였고, 차량의 운전자도 유일한 탑승자였다"고 전했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>