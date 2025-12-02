청호나이스, ‘홈케어 총국’ 공식 출범

고객서비스 표준 강화

차별화된 홈케어 서비스 제공

청호나이스는 홈케어 서비스 강화를 위한 새로운 전문 조직 '홈케어 총국'이 공식 출범했다고 2일 밝혔다.

'홈케어 총국' 발대식에서 지기원 대표이사(앞줄 오른쪽 첫 번째)와 김경미 전무이사(앞줄 왼쪽 첫 번째)가 기념촬영을 하고 있다. 청호나이스

홈케어 총국은 프리미엄 홈케어 서비스의 새로운 표준을 제시할 계획이다. 특히 전문 교육을 이수한 서비스 인력을 기반으로 기술 역량을 강화하고, 서비스 품질 고도화를 통해 보다 차별화된 홈케어 경험을 제공한다.

청호나이스는 이번 조직 신설을 통해 전사적으로 서비스 경쟁력 강화와 동시에 중장기적 성장 기반을 확보하며 미래 사업 확장에 속도를 낸다는 방침이다. 청호나이스 관계자는 "이번 홈케어 총국 출범은 홈케어 서비스의 전문성과 고객 경험 수준을 높게 끌어올리기 위한 중요한 출발점"이라며 "앞으로 홈케어 조직이 안정적으로 성장할 수 있도록 전사적으로 지원하고, 브랜드 인지도 강화와 마케팅 활동을 적극적으로 전개해 시장 내 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



