[전문] 李대통령 "통일, 수천년이 지나도 가야할 길…민주주의만이 그 토대"

이 대통령, 민주평화통일자문회의 출범식 연설

"흡수하거나 억압하는 방식의 통일은 안돼"

이재명 대통령이 2일 적대적 남북 관계로 인한 분단 비용을 평화에 기반한 성장 동력으로 바꿔 '코리아 리스크'를 '코리아 프리미엄'으로 전환하겠다고 밝혔다. 그러면서 이 대통령은 '평화는 경제이자 민생이고 실용'이라며 전쟁 걱정 없는 한반도를 만들고 '평화 공존'의 새 시대를 열겠다고 강조했다. 남북 '공동성장'을 위한 협력도 추진하겠다고도 했다. 나아가 통일에 대해서는 언젠가 반드시 가야 할 길이라면서 한쪽이 일방적으로 흡수하거나 억압하는 방식이 아니라 모두가 흔쾌히 동의할 수 있는 평화적·민주적 방식이어야 한다고 강조했다.

이 대통령은 이날 경기 고양시 킨텍스에서 열린 민주평화통일자문회의(민주평통) 출범식 연설을 원고에 없는 즉석 발언으로 시작했다. 이 대통령은 "통일은 분단된 대한민국이 언젠가는 반드시 가야 할 길"이라며 "수년, 수십 년, 수백 년, 비록 수천 년이 걸리더라도 우리가 가야 할 길이고, 그 길은 평화를 기반으로 해야 한다"고 말했다. 이어 "일방이 일방을 흡수하거나 억압하는 방식의 통일은 통일이 아니다"라며 "한반도 구성원 모두가 존중받고, 주권자로서 의사결정에 참여하는 민주주의만이 통일의 토대가 될 수 있다"고 했다. 이 대통령은 민주평통 의장 자격으로 출범식에 참석했다.

다음은 출범식 연설 전문.

- 남과 북이 함께 누리는 '코리아 프리미엄'-

존경하는 민주평통 위원 여러분,

준비된 말씀을 드리기 전에

이 말씀을 하나 먼저 드리고 싶습니다.

민주평통은 대한민국이 지향해야 될 핵심 가치를 모두 담고 있는

대한민국 최고 규범인 헌법이 직접 정한 헌법기관입니다.

통일, 분단된 대한민국이 언젠가는

수년, 수십 년, 수백 년, 비록 수천 년이 지날지라도

반드시 우리가 가야 될 길 아니겠습니까.

그리고 그 통일의 길은 평화를 기반으로 해야 합니다.

일방이 일방을 흡수하거나 억압하는 방식으로 하는 통일은

통일은 아닙니다.

통일은 반드시 평화적인 방법으로

모두가 흔쾌히 동의하는 내용,

동의할 수 있는 방식이어야 합니다.

그리고 이 평화 통일을 가능하게 하는 것은

한반도 구성원 모두가 존중받고, 주권자로서 의사결정에 참여하는

민주주의만이 그 토대가 될 수 있습니다.

민주적인 방식으로 평화 정착을 통해

반드시 통일의 길로 갔으면 좋겠습니다.

그리고 여기 계신 여러분이 바로

그 첫걸음을 떼는, 첫길을 여는

헌법기관 민주평통 위원이라는 사실을

잊지 말아 주시기 바랍니다.

존경하는 국민 여러분,

이해찬 수석부의장님과

국내외 각지에서 오신

제22기 민주평화통일자문회의 위원님 여러분,

참으로 반갑습니다.

민주?평화?통일?자문회의 의장, 이재명입니다.

오늘 이 뜻깊은 민주평통 출범 회의에서

여러분을 만나 뵙게 되어 참으로 기쁘고,

또 한편으로 그 이름에 담긴 무게를 생각하면

무거운 책임감을 느낍니다.

올해는 분단 80년, 정전협정 체결 72년이 되는 해입니다.

그동안 우리 정부는 한반도의 평화와 통일을 위한

다양한 노력을 기울여 왔습니다.

노태우 정부 당시 남북기본합의서를 체결한 데 이어

김대중 정부는 역사적인 6.15 공동선언을 합의했고,

노무현 정부에서는 10.4 선언을,

문재인 정부에서는 판문점 선언과

9.19 평양공동선언을 이끌어냈습니다.

남북이 대화와 협력에 나설 때

우리 국민의 삶은 안정되고 나라는 미래에 대한 희망으로

충만해졌지만

남북이 대결과 갈등으로 치달을 때

국민의 삶은 불안하고 정치, 경제, 사회, 민주주의는 위협받았습니다.

끝나지 않는 전쟁 상황과 분단 체제는

민주주의와 정치 발전을 저해하고,

경제성장의 발목을 잡는 요인이 됐습니다.

일부 정치세력은 분단을 빌미로

민주주의를 억압하고, 국내 정치 상황을 왜곡했습니다.

급기야 계엄을 위해 전쟁을 유도하는

위험천만한 시도까지 했습니다.

그래서 전쟁 종식과 분단 극복, 온전한 평화 정착은

우리의 민주주의를 완성하는 길입니다.

오늘날 한반도의 평화는

그 어느 때보다 중요해지고 있습니다.

전 세계적 범위에서 갈등과 충돌이 빈번해지고

자국 중심주의가 두드러지고 있습니다.

오직 국익을 중심으로 경쟁하면서도

한편으로 협력하는 것이 세계적 흐름입니다.

미국도 중국과 격하게 부딪히는 것 같지만

또 한편으로는 필요한 부분에서 대화하고 협력합니다.

그런데 유독 남과 북만은 대화와 협력 없이

끊임없이 서로 적대하고 갈등합니다.

남북대화는 유례없이 장기간 중단되어 있고,

북측은 '적대적 두 국가관계'를 내세우고 있습니다.

남북 간 긴급히 소통할 일이 있어도 연락 채널마저

모두 단절되어 있는 참으로 안타깝기 그지없는 상황입니다.

이제 우리에게 놓인 시대적 과제는

남북 간 적대와 대결을 종식하고,

평화 공존의 새로운 남북관계를 만드는 것입니다.

비록 지금은 대화와 협력이 단절되어 있지만

우리가 진정성을 가지고 먼저 손을 내밀어

인내심 있게 노력해 나가면

북측의 태도 역시 변할 수 있다고 확신합니다.

적대로 인한 분단 비용을

평화에 기반한 성장 동력으로 바꿔낼 수 있다면

'코리아 리스크'를 '코리아 프리미엄'으로 전환할 수 있다는 데

여러분, 동의하십니까?

평화는 성장의 다른 말이자, 번영의 동력입니다.

평화가 경제이고, 평화가 밥이고, 평화가 민생이고, 평화가 바로 실용입니다.

싸워서 이기는 것보다

싸울 필요가 없는 상태,

즉 평화를 튼튼하게 구축하는 것이

남북 모두에게 최고의 선택이자 가장 확실한 안보 맞습니까?

위대한 대한국민이 함께 만든 국민주권 정부는

서로에게 이익이 되지 않는 대결과 적대에서 벗어나

남과 북이 평화롭게 공존하며

공동성장하는 미래를 향해 나아갈 것입니다.

우선, 전쟁 걱정 없는 한반도를 만들어갈 것입니다.

정전협정이 체결된 지 무려 72년이나 지났습니다.

그러나 한반도는 잠시 전쟁을 멈춘 것일 뿐

아직 평화는 안정적으로 정착되지 못했습니다.

불안정한 평화는 불안한 미래를 잉태합니다.

안정된 미래를 위해서는 평화를 공고히 하는 노력이 절실합니다.

우리 국민주권 정부는 출범 이후

남북 간 군사적 긴장 완화와 신뢰 회복을 위한 조치들을

선제적으로 취해 왔습니다.

앞으로도 대결의 최전선인 군사분계선 일대에서의

군사적 긴장을 낮추고,

우발적 충돌 가능성을 없애기 위해

필요한 조치들을 적극적이고 선제적으로 해 나갈 것입니다.

한반도에서 전쟁 상태를 종식하고,

핵 없는 한반도를 추구하며

공고한 평화를 정착시키기 위한 노력도 지속해 나갈 것입니다.

여러분께 묻고 싶습니다.

북측처럼 국제사회의 엄청난 각종 제재를 감수하며

핵무장을 시도하는 것이 과연 현실적입니까.

우리의 핵무장은

핵 없는 한반도 평화의 원칙에도 어긋납니다.

트럼프 미국 대통령도

경주에서 열린 한·미 정상회담에서

공식적으로 전쟁 상태인 한반도 문제 해결을 위해

노력하겠다고 한 바 있습니다.

이러한 인식과 공감을 바탕으로

한미 공조를 통해 한반도 평화 정착을 위해 애쓸 것입니다.

'페이스 메이커'로서 북미대화를 적극적으로 지원하며

관련국들과의 협의에 나설 것입니다.

다음으로,

'평화 공존'의 새 시대를 향해 나아가겠습니다.

지난날 남북 간 합의가 이행되지 못하고

대결의 기운이 높아졌던 것은 유감입니다.

남북대화 복원은

평화 공존의 미래를 열기 위한 필수 조건입니다.

모든 문제는 대화로 얼마든지 풀어나갈 수 있습니다.

만나서 마주하지 않으면 오해가 쌓이고,

오해가 쌓이면 불신이 생기고,

시간이 지날수록 불신의 벽이 높아집니다.

7년째 중단된 남북대화를 되살리는 것부터가

평화 공존의 새로운 남북관계의 출발점이 될 것입니다.

우발적 군사 충돌 방지부터

분단으로 인한 인간적 고통 해소,

나아가 남북 간 다양한 현안을 논의하기 위한

만남을 반드시 시작해야 합니다.

허심탄회한 대화 재개를 위해

우선적으로 남북 간 연락 채널 복구를 제안합니다.

아울러,

남과 북의 '공동성장'을 위한 협력도 추진해 가겠습니다.

평화롭게 공존하는 토대 위에

서로에게 이익이 되는 것이 무엇인지를 잘 살피고,

가능한 일부터 하나씩 실천해 나간다면

공동성장의 길도 활짝 열릴 것입니다.

일방적인 지원이나 어느 한쪽의 양보를 강요하는 것이 아니라

모두에게 이익이 되는 방향을 찾아서

평화와 경제가 선순환하고

남북이 공동성장하는 길을 적극 모색해 나가겠습니다.

기후환경, 재난안전, 보건의료 등 세계적 관심사이자

남북 공동의 수요가 큰 교류협력사업부터

차근차근 시작해 나갈 수 있을 것입니다.

존경하는 국민 여러분,

그리고 민주평통 자문위원 여러분!

대한민국은 작지만 큰 나라입니다.

세계 경제력 10위권의 경제강국,

군사력 5위권의 군사강국,

그리고 막강한 한미동맹을 토대로 든든한 억지력을 갖추고 있습니다.

K-컬처로 전 세계인의 마음을 사로잡는 문화강국이자

인공지능(AI) 3대 강국을 향해 달려가는

첨단기술 강국 우리 대한민국이

유독 남북문제에 있어서만 이렇게 과거에 사로잡혀 있을 수는 없습니다.

적대와 대결의 과거를 끝내고,

전쟁 걱정 없이 평화롭게 공존하며 공동성장하는 세상을 위해

우리 위대한 대한국민 여러분께서

힘을 모아주시기를 간곡히 당부드립니다.

그 과정에서 바로 이 자리에 함께하신

민주평통 자문위원 여러분의 역할이 중요합니다.

민주평통 자문위원들께서 일상적으로 국민과 대화하고 경청하며

의장인 저에게 좋은 정책을 수시로 제안해 주시기 바랍니다.

정부는 우리 국민이

한반도의 운명을 우리 스스로 결정할 수 있도록

숙의하고 토론하는 사회적 대화 체계를

지속적으로 촉진하고 지원하겠습니다.

이를 통해 국민주권 정부다운 정책을 만들어 가겠습니다.

전국 방방곡곡, 전 세계 오대양 육대주에서

우리 국민들, 우리 동포들과 함께

평화와 희망으로 충만한 더 나은 내일을 함께 만들어 갑시다.

고맙습니다. <끝>





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>