론터벤처스, 2025년 GMV 300억 돌파… BPP·BSP 기반 해외 바이어 매칭 본격화

패션 브랜드 해외 진출 전문 기업 론터벤처스는 2025년 12월 기준 협업 브랜드 GMV(총거래액) 300억 원을 돌파했다고 2일 밝혔다.

론터벤처스 측에 따르면 이는 BPP·BSP 프로그램이 단순한 홍보 서비스가 아닌, 실제 구매 전환과 브랜드 성장으로 이어지는 구조적 시스템임을 보여주는 수치로, 중소 브랜드의 해외 확장에 최적화된 모델이다.

론터벤처스는 BPP(Brand Promotion Program)를 통해 국내 패션 브랜드의 해외 인지도를 끌어올린 뒤, 이를 기반으로 한 BSP(Brand Sales Project) 프로그램을 통해 해외 판매를 연결하는 브랜드 성장 구조를 구축해왔다.

올해 론터벤처스는 대만 이커머스 플랫폼 'C2C buy', 온오프라인 패션 플랫폼들과 협업을 시작하며 대만 소비자와의 접점을 확대했다. 동시에 회사가 보유한 기존 중국·홍콩·대만 도소매 바이어 풀(POOL), 왕홍 네트워크, 그리고 신규로 유입된 글로벌 바이어들의 PO 요청이 증가하며 성장을 이끌고 있다.

론터벤처스 관계자는 "BPP로 브랜드 인지도를 선제적으로 확보한 뒤, BSP를 통해 실질적인 해외 바이어 매칭과 판매까지 연결되는 구조는 기존 국내 브랜드가 경험하기 어려웠던 효율적인 수출 방식"이라며 "내년에도 BPP·BSP 서비스를 강화해 협업 브랜드의 해외 진출 속도를 더욱 높인다는 계획이다."라고 전했다.

이어 "또한 브랜드 성장의 주요점인 BSP를 강화하기 위해 전문 서비스 'LV Bridge'를 강화할 예정이다. 중화권뿐 아니라 동남아·미국·유럽까지 판매 채널을 확장할 준비가 되어 있다. 2025년을 기점으로 더 많은 국내 브랜드가 글로벌 시장에서 존재감을 드러낼 수 있도록 지원하겠다"고 덧붙였다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



